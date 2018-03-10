Ель высотой почти 30 метров планировалось установить к 1 декабря, однако доставить ее в Кишинев не успели. В итоге делать это начали лишь утром 2 декабря. Но в процессе транспортировки дерево серьезно пострадало.
Отстраненный от должности мэр Кишинева Дорин Киртоакэ обратился в европейские структуры с жалобой на исполняющую обязанности градоначальника Сильвию Раду, в частности из-за поврежденной новогодней елки, которую привезли из Карпат, пишет Newsmaker.
Ветеран конфликта на Днестре более семи лет прожил в деревянной хижине, пытаясь добиться от властей получения жилья. Только после многолетнего протеста претензии ветерана через суд были признаны законными.
Как сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, Россия рассматривает этот инцидент как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон.
Накануне в трех городах Луганщины заработала новая полиция, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал закрытие управления, допрашивавшего следователей по "Майдану". В этот же день в Киеве состоялись проводы сборной Украины по футболу на Евро-2016.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".