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    Кишинев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 121
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    Украинская новогодняя елка в Кишиневе
    Давай деньги, деньги давай! Украина заплатит за скандал в Кишиневе
    11:53 20.12.2017
    1931
    Украина после скандала с главной новогодней елкой Молдовы, которую повредили при транспортировке из Ивано-Франковска, вернет Кишиневу деньги — порядка 46 тысяч гривен.
    Заготовка новогодних елей. Архивное фото
    Компания из Ивано-Франковска вернет Кишиневу деньги за елку
    14:52 18.12.2017
    501
    Ель высотой почти 30 метров планировалось установить к 1 декабря, однако доставить ее в Кишинев не успели. В итоге делать это начали лишь утром 2 декабря. Но в процессе транспортировки дерево серьезно пострадало.
    Украинская елка для Кишинева. Видео
    Елка раздора. Рабочие испортили новогоднее дерево из Карпат для Кишинева 
    20:36 04.12.2017
    1267
    Отстраненный от должности мэр Кишинева Дорин Киртоакэ обратился в европейские структуры с жалобой на исполняющую обязанности градоначальника Сильвию Раду, в частности из-за поврежденной новогодней елки, которую привезли из Карпат, пишет Newsmaker.
    В Кишиневе ветеран войны боролся за жилье
    Протест длиной в семь лет в Кишиневе: как ветеран войны боролся за жилье
    11:15 02.11.2017
    85
    Ветеран конфликта на Днестре более семи лет прожил в деревянной хижине, пытаясь добиться от властей получения жилья. Только после многолетнего протеста претензии ветерана через суд были признаны законными.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    В Кишиневе задержали 5 украинцев за столкновения с местной полицией
    06:10 03.10.2017
    769
    Группа из 30 украинцев прибыла в Кишинев из Одессы, чтобы обеспечить освобождение своего товарища Владислава Дашко, проходящего по уголовному делу об убийстве.
    Ситуация с мусором в Кишиневе. Видео
    Мусорные баталии в Кишиневе. Из столицы Молдавии не вывозят отходы 
    01:41 06.06.2017
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    Накануне представители Партии социалистов принесли пакеты с мусором под офис Либеральной партии, обвиняя в кризисе с вывозом отходов вице-председателя партии, мэра столицы Дорина Киртоакэ.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Москва обещает адекватно ответить на высылку дипломатов из Кишинева
    20:49 29.05.2017
    1141
    Как сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, Россия рассматривает этот инцидент как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон.
    Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ
    Мэр Кишинева задержан по делу о коррупции
    23:41 25.05.2017
    147
    Сразу после того, как мэра вывели из его рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. Дорин Киртоакэ занимает пост примара Кишинева уже третий срок подряд.
    Николай Чаус
    Молдавский суд оставил Чауса под домашним арестом
    13:48 03.05.2017
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    Антикоррупционный прокурор Виорел Морарь заявил, что Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции - Николай Чаус остается под домашним арестом.
    Министра финансов Молдавии облили молоком. Видео
    На министра финансов Молдавии вылили ведро молока 
    03:51 01.10.2016
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    Активист Андрей Доникэ таким образом выразил протест против того, что правительство страны согласилось принять пакет законов ради сотрудничества с МВФ. против активиста открыто уголовное дело.
    Протесты в Кишиневе
    Полиция Молдавии заявила о провокациях на протестах в Кишиневе
    19:09 27.08.2016
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    Согласно информации, для обеспечения общественного порядка центральные улицы Кишинева патрулируют усиленные наряды полиции. Правоохранительные органы продолжат мониторинг ситуации.
    На Кишинев обрушился сильный ливень, есть погибшие. Видео
    Сильный ливень обрушился на Кишинев: есть жертвы 
    08:59 15.06.2016
    299
    Непрерывный ливень накрыл Кишинев и пригороды столицы Молдовы. Из-за потоков воды пришлось на час перекрыть подъезд к городу. В самом Кишиневе некоторые автомобили оказались полностью покрыты водой.
    Пожар на рынке в Кишиневе.Видео
    Масштабный пожар на центральном рынке Кишинева 
    04:18 26.05.2016
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    По словам пресс-секретаря Службы гражданской защиты молдавской столицы Лилианы Пушкашу, пожар произошел в магазине строительных материалов. В его тушении принимали участие все пожарные Кишинева.
    Крупный пожар на рынке в Кишиневе
    Крупный пожар произошел на центральном рынке Кишинева
    01:44 26.05.2016
    268
    Как сообщила пресс-секретарь Службы гражданской защиты молдавской столицы Лилиана Пушкашу, пожар произошел в магазине строительных материалов. В его тушении принимали участие все пожарные Кишинева.
    ДТП в Одессе. Неизвестные похитили виновника аварии
    Хроника 22 мая: ДТП с разборками в Одессе, срыв гей-парада в Кишиневе
    09:18 23.05.2016
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    Накануне в трех городах Луганщины заработала новая полиция, Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал закрытие управления, допрашивавшего следователей по "Майдану". В этот же день в Киеве состоялись проводы сборной Украины по футболу на Евро-2016.
    Стычки во время марша ЛГБТ-сообщества в Кишиневе
    Столкновения во время марша ЛГБТ-сообщества в Кишиневе 
    22:04 22.05.2016
    1109
    Православные активисты не дали представителям ЛГБТ-сообщества провести марш в центре Кишинева. Полицейским пришлось эвакуировать участников марша, чтобы не допустить беспорядков и столкновений.
    Разгон марша ЛГТБ-сообщества в Кишиневе. Видео
    Разгон марша ЛГБТ-сообщества в Кишиневе 
    18:37 22.05.2016
    690
    Православные активисты не дали секс-меньшинствам провести марш в центре Кишинева. Полицейским пришлось эвакуировать представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы не допустить беспорядков и столкновений.
    Стычки во время марша ЛГБТ-сообщества в Кишиневе
    Православные активисты разогнали марш ЛГБТ-сообщества в Кишиневе
    18:14 22.05.2016
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    Марш ЛГБТ "Без страха" должен был пройти по центральному проспекту молдавской столицы, однако полиция убедила организаторов изменить маршрут, чтобы избежать столкновений с участниками фестиваля семьи.
    Солдаты и военная техника США покинули Кишинев. Видео
    Солдаты и военная техника США покинули Кишинев 
    23:20 08.05.2016
    674День Памяти и День Победы в Украине
    Американские солдаты вместе с военной техникой США, задействованной в учениях Dragon Pioneer-2016, на фоне протестов общественности покинули центральную площадь Кишинева.
    Армия США
    В центре Кишинева расположились солдаты и военная техника США
    10:18 08.05.2016
    322
    В Молдавии с 3 по 20 мая проходят учения Dragon Pioneer-2016. В них принимают участие 165 военнослужащих Нацармии Молдавии и 198 военных второго кавалерийского полка США.
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