наверх
10.03.201810:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Львовуголь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Шахта Степная во Львовской области. Машины скорой помощи
    ЧП на шахте под Львовом. Из больницы выписали шестерых горняков
    09:16 14.03.2017
    48Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Пресс-служба Львовской ОГА сообщила, что 13 марта шесть человек из числа госпитализированных были выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях по месту жительства.
    Митинг шахтеров. Архивное фото
    Львовские шахтеры прекратили отгружать уголь и начинают пикет
    06:45 09.03.2017
    2689Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, шахтеры приняли окончательное решение с 9 утра в четверг прекратить отгружать уголь и пикетировать суд.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Украинские шахты без государственных дотаций не выживут - эксперт
    21:01 03.03.2017
    335Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что выплаты компенсаций семьям погибших шахтеров можно было до трагедии потратить на обеспечение техники безопасности.
    День памяти в Мариуполе
    В Украине в пятницу объявлен траур в связи с гибелью шахтеров
    09:49 03.03.2017
    1510Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    В пятницу с 12.00 минутой молчания почтут память погибших на всей территории Украины. Также в этот день в стране отменены все развлекательно-концертные мероприятия.
    Шахтер. Архивное фото
    На шахте "Львовуголь" тяжело травмирован горняк
    16:09 24.01.2016
    42
    Согласно информации, в воскресенье, в 02:45, в городе Червонограде на шахте "Видродження" прижало вагонеткой горняка, жителя города Червонограда. Он госпитализирован в реанимационное отделение.
    Акция протеста шахтеров во Львовской области
    Шахтеры проводят круглосуточную блокаду трассы во Львовской области
    11:19 14.01.2016
    809Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщила, что горняки Червонограда перекрыли автомобильную дорогу возле села Солошино.
    Акция протеста шахтеров во Львовской области
    Минэнерго перечислило "Львовуглю" 20 млн грн на зарплату шахтерам
    20:51 13.01.2016
    162Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Пресс-служба Львовской областной госадминистрации сообщила, что министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило на счета ГП "Львовуголь" 20 миллионов гривен.
    Акция протеста шахтеров во Львовской области
    Горняки ГП "Львовуголь" разблокировали трассу на Польшу
    19:00 12.01.2016
    147Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Акция протеста шахтеров на международной автодороге продолжалась в течение всего дня 12 января. Минэнерго Украины обещает погасить им долги по зарплате в ближайшее время.
    Шахтеры перекрыли международную трассу во Львовской области
    Трасса, перекрытая шахтерами во Львовской области 
    18:40 12.01.2016
    294Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Несколько сот горняков требовали выплаты огромной задолженности по заработной плате перед работникам государственного предприятия "Львовуголь".
    Перекрытие автотрассы шахтерами во Львовской области 12 января 2016 года
    Минэнерго погасит задолженность по зарплате бастующим шахтерам до 20 января
    17:58 12.01.2016
    443Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Гендиректор "Львовуголь" заявил, что госбюджетом предусмотрено выделение 500 миллионов гривен на зарплаты горнякам. Вскоре средства должны поступить шахтерам.
    Акция протеста шахтеров во Львовской области
    Забастовка шахтеров это протест против коррупции в отрасли - Волынец
    15:23 12.01.2016
    486
    Шахтеры перекрыли трассу Львов – Рава-Русская с требованием погасить задолженность по заработной плате. Глава "Независимого профсоюза горняков Украины" Михаил Волынец сообщил, что зарплаты — не единственное требование горняков.
    Перекрытие автотрассы шахтерами во Львовской области 12 января 2016 года
    Марунич: власть боится шахтерских бунтов
    15:18 12.01.2016
    265Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    По словам эксперта, горнякам лучше не перекрывать дороги, а идти протестовать к местным и центральным органам власти. Марунич уверен, что вскоре власти погасят долги перед шахтерами.
    Перекрытие автотрассы шахтерами во Львовской области 12 января 2016 года
    Триста шахтеров заблокировали трассу во Львовской области
    11:43 12.01.2016
    2140Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Глава "Независимого профсоюза горняков Украины" Михаил Волынец сообщил, что горняки требуют погашения долгов по зарплате. Правоохранители призвали водителей воздержаться от поездок в этом направлении.
    Михаил Волынец
    Шахтеры "Львовугля" во вторник перекроют дорогу на Польшу - Волынец
    16:01 11.01.2016
    313Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Глава "Независимого профсоюза горняков Украины" сообщил, что долг перед сотрудниками "Львовугля" только за ноябрь прошлого года составляет 58,2 миллиона гривен.
    Акция шахтеров под Верховной Радой Украины
    Шахтеры "Львовугля" перекроют таможенные переходы с Польшей - профсоюз
    11:29 04.01.2016
    2051Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Горняки намерены блокировать таможенные переходы с Польшей 12 января. Во всей Львовской области будут проведены собрания работников угольной отрасли, которые намерены поддержать забастовку.
    Встреча нормандской четверки в Минске
    Хроника 3 января: Порошенко вместо Путина на обложке, отключения в Крыму
    09:13 04.01.2016
    1448
    В воскресенье, 3 января, шахтеры Львовской области начали стихийную забастовку, президент Украины Петр Порошенко разместил в Twitter поддельную обложку The Economist, в Крыму начались веерные отключения электричества
    Шахтеры. Архивное фото
    Шахтеры "Львовугля" начали забастовку
    19:03 03.01.2016
    483
    Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что горнякам шахты "Львовуголь" не выплатили заработную плату за ноябрь и декабрь 2015 года.
    Пьяный директор Львовугля. Видео
    Разговор пьяного директора "Львовугля" с активистами и ГАИ (неценз. лексика) 
    01:27 15.08.2015
    401
    Как отмечается, в Червоноградской больнице по результатам освидетельствования выявили наличие алкоголя в крови в размере 1,1 промилле.
    Акция протеста шахтеров под Верховной Радой. Архивное фото
    Шахтерам погасили более 60% долгов по зарплатам - Минэнерго
    10:44 06.07.2015
    94Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В течение июня текущего года в полном объеме погашена просроченная задолженность по заработной плате, которая учитывалась на первое число месяца, на шести предприятиях ТЭК.
    Шахтер. Архивное фото
    Шахтерам "Львовугля" погасили часть задолженности по зарплате
    15:24 03.06.2015
    96
    Накануне "Львовская угольная компания" перечислила 2 миллиона гривен (около 95 тысяч долларов) для выплаты заработной платы работникам компании.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги