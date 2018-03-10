Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что выплаты компенсаций семьям погибших шахтеров можно было до трагедии потратить на обеспечение техники безопасности.
Шахтеры перекрыли трассу Львов – Рава-Русская с требованием погасить задолженность по заработной плате. Глава "Независимого профсоюза горняков Украины" Михаил Волынец сообщил, что зарплаты — не единственное требование горняков.
В воскресенье, 3 января, шахтеры Львовской области начали стихийную забастовку, президент Украины Петр Порошенко разместил в Twitter поддельную обложку The Economist, в Крыму начались веерные отключения электричества
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".