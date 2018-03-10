наверх
10.03.201818:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    УК "Краснолиманская"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Наручники
    Суд арестовал на два месяца главу шахты "Краснолиманская" в Донецкой области
    22:52 16.10.2015
    377Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    По ходатайству прокуратуры Донецкой области руководитель ГП "Угольная компания "Краснолиманская" арестован на 2 месяца, говорится в сообщении прес-службы прокуратуры Донецкой области в Facebook.
    Шахтеры едут к президенту: 50 автобусов Краснолиманской отправляются в Киев. Видео
    К президенту едут две тысячи горняков "Краснолиманской" 
    22:49 05.10.2015
    630Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Донецкие шахтеры объявили забастовку и решили ехать к президенту Украины. По словам руководства шахты "Краснолиманская", коллектив требует погасить задолженность по зарплате, отменить увольнение руководителя предприятия либо разрешить приватизацию.
    Геннадий Корбан. Архивное фото
    Корбан: Порошенко "крышует" захват шахты "Краснолиманская"
    09:08 14.09.2015
    2366
    Среди участников батальона "Днепр" оказалось много мародеров и жуликов, заявил глава политсовета партии "Укроп" Геннадий Корбан. При этом по его словам, захват мародерами шахты "Краснолиманская" "крышует" лично Петр Порошенко.
    Акция протеста шахтеров под Верховной Радой. Архивное фото
    Шахтерам погасили более 60% долгов по зарплатам - Минэнерго
    10:44 06.07.2015
    94Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В течение июня текущего года в полном объеме погашена просроченная задолженность по заработной плате, которая учитывалась на первое число месяца, на шести предприятиях ТЭК.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги