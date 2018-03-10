Замглавы Минэнерго Наталья Бойко заявила, что сегодня Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, в ходе которых будет "совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии".
Накануне кортеж президента на скорости сбил пенсионера, Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза, в Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре, а националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове.
Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, несмотря на закрытие газораспределительных станций, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом.
В Минэнерго отметили, что Украина заинтересована и готова сотрудничать с китайскими компаниями по организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС.
Прибытие в Украину судна с углем из США стало почти историческим событием. Встречали его хлебом с солью, пением гимна и всеобщим ликованием властей. Тем временем, эксперты радость властей не разделяют: говорят, привезенного угля едва хватит на сутки.
Власти могут завалить подготовку к отопительному сезону в угоду внешнеполитической конъюнктуре. Чиновники, желая угодить команде Дональда Трампа, слишком понадеялись на американский уголь, не удосужившись создать достаточно запасов из отечественного угля.
В настоящее время уже проводится работа по возможному созданию высококвалифицированной команды реагирования, задачами которой являются помощь предприятиям в устранении их причин и последствий, а также расследование инцидентов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Замглавы Минэнерго Наталья Бойко заявила, что сегодня Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, в ходе которых будет "совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии".
Накануне кортеж президента на скорости сбил пенсионера, Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза, в Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре, а националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове.
Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.