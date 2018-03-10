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Замглавы Минэнерго Наталья Бойко заявила, что сегодня Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, в ходе которых будет "совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии".