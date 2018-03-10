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    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 631
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    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Киев заявил о старте газовых переговоров с Брюсселем
    17:01 07.03.2018
    1139Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Замглавы Минэнерго Наталья Бойко заявила, что сегодня Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, в ходе которых будет "совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии".
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Хроника 6 марта: газ без лимита, ДТП с кортежем Порошенко, "коридор позора" для Билык
    09:21 07.03.2018
    878
    Накануне кортеж президента на скорости сбил пенсионера, Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза, в Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре, а националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Минэнерго снимает ограничение на потребление газа
    10:46 06.03.2018
    537Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 года.
    Голодовка шахтеров в Минэнерго
    Горняки трех шахт прекратили голодовку в здании Минэнерго
    23:47 01.03.2018
    110
    Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
    Газохранилище. Архивное фото
    Холод наступает: Украина увеличила отбор газа в ПХГ
    12:30 25.02.2018
    1449Украина остановилась в снежных заносах
    Согласно информации советника министра энергетики и угольной промышленности Украины, суточное потребление газа в Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Насалик: нет преград для захода импортеров на рынок электроэнергии
    14:37 21.12.2017
    82
    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что сейчас кто угодно может войти на украинский рынок электроэнергии, страна открыта.
    Газокомпрессорная станция
    Транзит российского газа через Украину восстановлен - Минэнерго
    14:56 13.12.2017
    281Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    После взрыва на газовом хабе в Австрии в Украине был существенно сокращен объем перекачиваемого газа. Падение транзита составляло до 23 процентов.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Газ подорожал из-за девальвации гривны - Насалик
    14:12 13.12.2017
    992Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины пояснил причины повышения цен на голубое топливо.
    Газокомпрессорная станция
    Транзит газа по Украине сократился на 23% - Минэнерго
    08:14 13.12.2017
    536Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Украина выполняет заявки европейский партнеров, украинские потребители также стабильно получают газ из Европы, хранилищ и отечественной добычи.
    Игорь Насалик
    Главу Минэнерго требуют уволить за бунт на волынской шахте
    10:29 30.11.2017
    263
    Народный депутат от "Народного фронта" зарегистрировал в парламенте проект поставновления об отставке главы Минэнерго.
    Украинские шахтеры
    Около 60 горняков на Волыни остаются под землей из-за долгов по зарплатам
    11:45 29.11.2017
    167Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    На шахте "Бужанская" продолжает акция протеста горянков, которые требуют выплатить им долги по заработной плате. За сентябрь они получили 10 процентов от положенных выплат.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    Насалик сделал прогноз по прохождению отопительного сезона
    12:21 27.10.2017
    696Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По словам главы Минэнерго, все необходимое - уголь и газ - для качественного прохождения отопительного сезона в Украине есть и не стоит сеять панику.
    Разгрузка угля из США в порту Южном. Архивное фото
    США отправили в Украину вторую партию антрацита
    21:27 06.10.2017
    295
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоряь Насалика, уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля из США, первый корабль уже пришел, второй – загрузился, уже вышел из порта.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    В Минэнерго сообщили об остановке газораспределительных станций под Винницей
    10:11 27.09.2017
    289Взрывы под Винницей: расследование
    По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, несмотря на закрытие газораспределительных станций, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Украина и Китай наладят совместное производство ядерного топлива
    16:05 18.09.2017
    488
    В Минэнерго отметили, что Украина заинтересована и готова сотрудничать с китайскими компаниями по организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС.
    Первая партия угля США в Украине
    Уголь из США: ну, на сутки хватит. Посмеемся, а потом заплачем
    17:01 14.09.2017
    5235
    Прибытие в Украину судна с углем из США стало почти историческим событием. Встречали его хлебом с солью, пением гимна и всеобщим ликованием властей. Тем временем, эксперты радость властей не разделяют: говорят, привезенного угля едва хватит на сутки.
    Разгрузка угля в порту Одессы. Архивное фото
    Отопительный сезон в Украине пройдет под американским флагом
    08:44 20.08.2017
    3958Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Власти могут завалить подготовку к отопительному сезону в угоду внешнеполитической конъюнктуре. Чиновники, желая угодить команде Дональда Трампа, слишком понадеялись на американский уголь, не удосужившись создать достаточно запасов из отечественного угля.
    Газокомпрессорная станция
    Украина значительно нарастила запасы газа в хранилищах
    10:14 16.08.2017
    523
    По словам советника министра энергетики Максим Белявский, запасы газа в хранилищах продолжают расти, в среду пересекли отметку в 14 миллиардов кубов, "меньше чем за месяц закачали один миллиард".
    Кибератака. Архивное фото
    Украина создает механизм защиты энергетического сектора от кибератак
    02:58 11.08.2017
    95Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    В настоящее время уже проводится работа по возможному созданию высококвалифицированной команды реагирования, задачами которой являются помощь предприятиям в устранении их причин и последствий, а также расследование инцидентов.
    Линии электропередач. Архивное фото
    В Минэнерго заявили о снижении цены на электроэнергию
    06:46 09.08.2017
    1350
    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс Украины, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Газохранилище. Архивное фото
    Холод наступает: Украина увеличила отбор газа в ПХГ
    12:30 25.02.2018
    1449
    Согласно информации советника министра энергетики и угольной промышленности Украины, суточное потребление газа в Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Киев заявил о старте газовых переговоров с Брюсселем
    17:01 07.03.2018
    1139
    Замглавы Минэнерго Наталья Бойко заявила, что сегодня Киев начинает газовые переговоры с Брюсселем в рамках механизма быстрого реагирования, в ходе которых будет "совместно спрашивать у них о проведении в Украине мониторинговой миссии".
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Хроника 6 марта: газ без лимита, ДТП с кортежем Порошенко, "коридор позора" для Билык
    09:21 07.03.2018
    878
    Накануне кортеж президента на скорости сбил пенсионера, Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза, в Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре, а националисты устроили "коридор позора" перед концертом Билык во Львове.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Минэнерго снимает ограничение на потребление газа
    10:46 06.03.2018
    537
    Кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации с 7 марта 2018 года.
    Голодовка шахтеров в Минэнерго
    Горняки трех шахт прекратили голодовку в здании Минэнерго
    23:47 01.03.2018
    110
    Профсоюзные лидеры на заседании в четверг решили обратиться к первым лицам государства с требованием об увольнении первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Галины Карп и самого министра Игоря Насалика.
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