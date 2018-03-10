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    Тернопольский городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Бывший депутат Тернопольского горсовета Игорь Турский
    В Тернополе ножом ранен бывший депутат, исключенный из "Свободы"
    17:37 22.02.2018
    137
    Трое неизвестных нанесли удар ножом в бедро бывшего депутата Тернопольского городского совета Игоря Турского. Ранее он и его двое коллег были со скандалом исключены из ВО "Свобода".
    Тернопольский городской совет
    Тернополь поднимет красно-черный флаг в ответ на закон в Польше
    13:05 02.02.2018
    909Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Тернопольский городской совет принял решение на всех торжественных и праздничных мероприятиях на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым национальным флагом обязательно поднимать флаг национальной революции - красно-черный.
    Общественный транспорт Тернополя
    Водители тернопольских маршруток объявили забастовку
    12:03 10.01.2018
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    По информации Тернопольского городского совета, водителей не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности "работать" с наличными.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Бывший депутат Тернопольского горсовета Игорь Турский
    В Тернополе ножом ранен бывший депутат, исключенный из "Свободы"
    17:37 22.02.2018
    137
    Трое неизвестных нанесли удар ножом в бедро бывшего депутата Тернопольского городского совета Игоря Турского. Ранее он и его двое коллег были со скандалом исключены из ВО "Свобода".
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