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    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку

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    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (24)

    (обновлено: )68802
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Забастовочный комитет Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки через 2 дня после его начала.

    Соответствующее видеообращение опубликовано в интернете.

    "Мы прекращаем забастовку — нас услышали", — говорится в заявлении.

    Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения, возглавляемый Ольгой Богомолец, поддержал их требования.

    Напомним, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку в ответ на "вмешательство министерства в деятельность университета".

    В среду ректор медуниверситета Екатерина Амосова призвала прекратить бессрочную забастовку.

    "Обращаюсь в первую очередь как врач и преподаватель с призывом прекратить забастовку и возобновить учебный процесс", — заявила Амосова.

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    Скандал в университете разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. Позже сотрудники и студенты НМУ начали забастовку.

    Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.

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