Минздрав резко отреагировал на забастовку университета Богомольца

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Минздрав после объявления бессрочной забастовки Национальным медуниверситетом имени Богомольца призывал не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса, говорится в заявлении министерства в Facebook.

Ранее студенты и преподаватели Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

"К представителям Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля так называемую "бессрочную всеуниверситетскую забастовку", – сообщает Минздрав.

"Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Минздравом выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс", – отмечают в министерстве.

"Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", – говорится в заявлении.

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"Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Крок 3 для врачей-интернов", — подчеркивают в Минздраве.

"Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия обрабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненный ректор систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение", — говорится в заявлении.

Напомним, Минздрав отстранил Амосову от исполнения своих обязанностей 20 февраля, заявив, что решение связано с незаключением договора с центром тестирования. Позже студенты вуза заблокировали вход в университет для временно исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.