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    Экономика

    Водители тернопольских маршруток объявили забастовку

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    По информации Тернопольского городского совета, водителей не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности "работать" с наличными.
    Общественный транспорт Тернополя
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    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Тернополе водители частных маршруток организовывали забастовку из-за введения в городе европейской модели функционирования общественного транспорта, сообщается на сайте городского совета.

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    "Их не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности "работать" с наличными. Ведь после полноценного введения электронной системы оплаты за проезд станет точно известно, сколько людей с льготами воспользовались общественным транспортом и сколько за это средств должен возместить городской совет перевозчикам", — говорится в сообщении.

    Кроме того, водители требуют повышения стоимости проезда для всех пассажиров до 6 грн.

    По информации местных властей, забастовка водителей маршруток может привести к наложению на перевозчиков штрафных санкций и привести к расторжению договорных соглашений.

    Ранее член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко сообщил, что в Киеве и пригороде проезд в маршрутках подорожает до 8-9 гривен.

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