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    Придержал место. В запорожской маршрутке избили подростка - СМИ

    (обновлено: )80726
    Пятнадцатилетний парень с девушкой сели в маршрутку. Когда в ней освободилось место, парень придержал его, чтобы девушка смогла сесть. После этого ему постучали по плечу, он обернулся и сразу получил удар в нос и челюсть.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Анна Иванова

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В запорожской маршрутке избили подростка за то, что он придержал освободившееся место в транспортном средстве. Об этом сообщает местное издание "061" со ссылкой на мать пострадавшего, Оксану.

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    Как уточняется, инцидент произошел 16 декабря около 22 часов вечера в маршрутке №75 на бульваре Шевченко. 15-летний парень с девушкой сели в маршрутку. Когда в ней освободилось место, парень придержал его, чтобы девушка смогла сесть.

    "После этого ему постучали по плечу, он обернулся и сразу получил удар в левую часть лица — в нос и челюсть, а потом еще несколько ударов. Его побил парень примерно 20-25 лет, который, вероятно, хотел, чтобы на это место села его родственница. Судя по всему, нападавшего зовут Артем, потому что женщина, с которой он ехал, кричала "Артём, что ты делаешь?".

    По словам матери пострадавшего, водитель маршрутки не только не оказал парню помощь, но и принудительно высадил его на остановке пр. Металлургов, поскольку тот испачкал салон кровью. Обидчик молодого человека поехал дальше в той же маршрутке.

    Парень обратился в больницу — у него подозрение на перелом челюсти, но точный диагноз еще не поставлен. Родители написали заявление в Вознесеновский райотдел полиции, добавляет издание.

    Напомним, в конце октября в Киеве избили водителя маршрутки, выгнавшего мать погибшего бойца АТО.

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