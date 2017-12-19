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    В Харькове мужчина угнал маршрутку

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    Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро "Дворец Спорта".
    В Харькове мужчина угнал маршрутку
    Нацполиция Харьковской области

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, правонарушитель угнал маршрутку на остановке общественного транспорта, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. После этого, не справившись с управлением, мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие.

    Вид из кабины угнанной маршрутки
    Патрульная полиция Украины в Facebook
    Вооруженный угон маршрутки в Киеве. Кадры с места ЧП

    Об исчезновении автобуса правоохранителям сообщил водитель. В ходе проведенных мероприятий сотрудники патрульной полиции и оперуполномоченные Основянского отдела полиции уличили в содеянном 37-летнего мужчину.

    Во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемый воспользовался отсутствием водителя, сел за руль и поехал в сторону станции метро "Дворец Спорта". Не справившись с управлением, мужчина въехал в автомобиль. После этого был задержан правоохранителями. В результате ДТП никто не пострадал.

    По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье появилось маршрутное такси, на заднем стекле которой есть большая надпись —  цитата из Евангелия от Матфея.

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