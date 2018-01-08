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    Происшествия

    Под Киевом в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами

    (обновлено: )35001
    На Одесской трассе, у Виты-Почтовой водитель Saab на еврономерах пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes.
    На месте ДТП под Киевом
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса с пассажирами.

    "Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, у Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes перевернулся на бок. К сожалению, в результате аварии без травмированных не обошлось — женщину-пассажира госпитализировали в больницу", — сообщает Киев Оперативный.

    Киев Оперативный
    На месте ДТП под Киевом

    На месте работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.

    Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.

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