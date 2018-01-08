Под Киевом в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса с пассажирами.

"Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Одесской трассе, у Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes. От удара Mercedes перевернулся на бок. К сожалению, в результате аварии без травмированных не обошлось — женщину-пассажира госпитализировали в больницу", — сообщает Киев Оперативный.

Киев Оперативный На месте ДТП под Киевом

На месте работают экипажи полиции. Движение транспорта затруднено.

Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.