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    Происшествия

    ДТП в Днепре: девушка на Audi протаранила маршрутку

    (обновлено: )137
    Сообщается, что водитель Audi стала виновницей ДТП, так как не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения.
    На месте ДТП в Днепре
    dnepr24.com.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись Audi и маршрутка.

    Водитель Audi не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры.

    На место происшествия прибыла карета скорой помощи и правоохранители, сообщает dnepr24.com.ua.

    dnepr24.com.ua
    На месте ДТП в Днепре

    Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.

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