ДТП в Днепре: девушка на Audi протаранила маршрутку

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись Audi и маршрутка.
Водитель Audi не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи и правоохранители, сообщает dnepr24.com.ua.
На месте ДТП в Днепре
Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.