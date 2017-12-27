ДТП в Днепре: девушка на Audi протаранила маршрутку

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись Audi и маршрутка.

Водитель Audi не убедилась в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения. В момент столкновения в салоне маршрутки находились пассажиры.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи и правоохранители, сообщает dnepr24.com.ua.

dnepr24.com.ua На месте ДТП в Днепре

Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.