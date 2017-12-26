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    "Группа поддержки", прибывшая не место ДТП в Киеве, напала на журналистку

    (обновлено: )27322
    На место ДТП в районе Лыбедской площади в Киеве прибыла "группа поддержки" из четырех элитных авто. Один их "телохранителей" напал на журналистку, освещавшую происшествие.
    Канал на Youtube Kyiv Operativ

    В Киеве накануне вечером на путепроводе в районе Лыбедской площади произошло ДТП. По предварительным данным, внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в отбойник, а потом перевернулся.

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    В результате аварии никто не пострадал, однако спустя несколько минут к месту ДТП подъехали еще три точно такие Toyota (практически с одинаковыми номерными знаками) и один автомобиль Audi.

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    "Это была так называемая "группа поддержки". Все ребята спортивного телосложения, все в черном, с тактическими сумками для оружия, которые спокойно ходят за оградой места ДТП. При этом, специально загораживают объективы камер, чем препятствовали журналистской деятельности", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что во время оформления аварии к девушке-журналистке Magnolia TV подбежал один из "группы поддержки", напал на нее, отобрал и выбросил микрофон.

    dtp.kiev.ua
    Один из членов агрессивно настроенное "группы поддержки"

    Инспектор патрульной полиции, находившийся на месте происшествия, посадил мужчину в служебный Prius. Через несколько минут туда же принесли алкогольный тест — драгер. О результатах теста информации нет. Неизвестно, какой результат показал прибор, но его явно скрывали копы.

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    На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которой было подано заявление о препятствовании журналистской деятельности. Кто был за рулем авто, попавшего в ДТП, не сообщается. 

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