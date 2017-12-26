"Группа поддержки", прибывшая не место ДТП в Киеве, напала на журналистку

В Киеве накануне вечером на путепроводе в районе Лыбедской площади произошло ДТП. По предварительным данным, внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в отбойник, а потом перевернулся.

В результате аварии никто не пострадал, однако спустя несколько минут к месту ДТП подъехали еще три точно такие Toyota (практически с одинаковыми номерными знаками) и один автомобиль Audi.

Читайте также: Во всем происходящем с Украиной виноваты… журналисты

"Это была так называемая "группа поддержки". Все ребята спортивного телосложения, все в черном, с тактическими сумками для оружия, которые спокойно ходят за оградой места ДТП. При этом, специально загораживают объективы камер, чем препятствовали журналистской деятельности", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время оформления аварии к девушке-журналистке Magnolia TV подбежал один из "группы поддержки", напал на нее, отобрал и выбросил микрофон.

dtp.kiev.ua Один из членов агрессивно настроенное "группы поддержки"

Инспектор патрульной полиции, находившийся на месте происшествия, посадил мужчину в служебный Prius. Через несколько минут туда же принесли алкогольный тест — драгер. О результатах теста информации нет. Неизвестно, какой результат показал прибор, но его явно скрывали копы.

Читайте и смотрите также: На главреда "Страны" Гужву напали на Майдане

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которой было подано заявление о препятствовании журналистской деятельности. Кто был за рулем авто, попавшего в ДТП, не сообщается.