Названо число жертв ДТП в Украине за год

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. В результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек, сообщил во вторник первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"С начала года погибли 3 659 наших граждан разного возраста, травмированы — 34 143", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что только за сутки на украинских дорогах погибли 19 человек и травмированы 100 граждан.

Вячеслав Аброськин/Facebook, 26 декабря 2017

Одна из самых резонансных аварий — ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой. Ее внедорожник Lexus 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар. В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.