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    Происшествия

    Названо число жертв ДТП в Украине за год

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (16)

    (обновлено: )80
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате ДТП с начала года погибли 3 659 человек, травмированы - 34 143.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. В результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек, сообщил во вторник первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    "С начала года погибли 3 659 наших граждан разного возраста, травмированы — 34 143", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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    Он добавил, что только за сутки на украинских дорогах погибли 19 человек и травмированы 100 граждан.

    Вячеслав Аброськин/Facebook, 26 декабря 2017

    Одна из самых резонансных аварий — ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой. Ее внедорожник Lexus 18 октября на скорости проехал на красный свет и после столкновения с другим джипом перевернулся и вылетел на тротуар. В результате аварии пять человек погибли на месте. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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