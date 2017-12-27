ДТП в Киеве: авто патрульной полиции выбросило на трамвайные пути

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве около полуночи 26 декабря произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.

На улице Братиславской пассажирский автобус выезжая с остановки врезался в Prius полицейских.

"В результате удара полицейский автомобиль выехал на трамвайные пути", — сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.