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27.12.201710:47
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    Киев

    ДТП в Киеве: авто патрульной полиции выбросило на трамвайные пути

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    В столице на улице Братиславской произошла авария, в которую попал автобус и автомобиль Toyota Prius патрульной полиции.
    Маршрутка врезалась в авто полиции в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киеве около полуночи 26 декабря произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.

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    На улице Братиславской пассажирский автобус выезжая с остановки врезался в Prius полицейских.

    "В результате удара полицейский автомобиль выехал на трамвайные пути", — сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

    По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.

    Напомним, в ночь на среду, 27 декабря, полицейский автомобиль Hyundai Tucson сбил девушку, перебегавшую проспект Лобановского в Киеве в неположенном месте.

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