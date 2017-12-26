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    В Индии украинка погибла в ДТП по пути из Тадж-Махала

    (обновлено: )87
    Две гражданки Украины на автомобили возвращались в Дели после посещения Тадж-Махала. Водитель их авто не справился с управлением и машина слетела с трассы.
    В Индии в ДТП погибла украинка
    Фото Deccan Hronicle

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Индии в аварии погибла гражданка Украины, сообщает Deccan Hronicle.

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    Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря на трассе из Тадж-Махала в Дели. Машина, в котором находилась украинца, слетел с автотрассы.

    В момент аварии в салоне авто находились четыре человека, включая двух украинок.

    Водитель погиб на месте, а гражданка Украинцы скончалась в карете скорой помощи. Двое других пассажиров находятся в больнице.

    Индийская полиция установила, что водитель потерял контроль над управлением машиной и она на высокой скорости слетела из автомагистрали.

    В посольстве Украины в Дели информацию о погибшей украинке пока не подтвердили.

    Ранее в Испании суд присяжных признал виновным Серхио Морате в жестоком убийстве мигрантки из Украины и ее подруги, которое произошло два года назад.

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