В Индии украинка погибла в ДТП по пути из Тадж-Махала

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Индии в аварии погибла гражданка Украины, сообщает Deccan Hronicle.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря на трассе из Тадж-Махала в Дели. Машина, в котором находилась украинца, слетел с автотрассы.

В момент аварии в салоне авто находились четыре человека, включая двух украинок.

Водитель погиб на месте, а гражданка Украинцы скончалась в карете скорой помощи. Двое других пассажиров находятся в больнице.

Индийская полиция установила, что водитель потерял контроль над управлением машиной и она на высокой скорости слетела из автомагистрали.

В посольстве Украины в Дели информацию о погибшей украинке пока не подтвердили.

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