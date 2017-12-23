наверх
23.12.201719:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Индии автобус упал в реку, погибли 30 человек

    (обновлено: )62
    Не менее 30 человек погибли, еще 15 серьезно пострадали в результате падения автобуса в реку на севере Индии, сообщает телеканал India Today.
    RT на русском

    Автобус следовал из города Савай-Мадхопур в Раджастхане в населенный пункт Лалсот. По предварительным данным, водитель автобуса потерял контроль над управлением из-за очень высокой скорости. Автобус упал с моста в реку.

    Художник создает шедевры из бумаги
    instagram.com/parthkothekar
    Красота индийских женщин в удивительных шедеврах из бумаги

    "По меньшей мере 30 человек погибли, еще 15 получили серьезные ранения в результате падения автобуса в реку Банас в городе Савай-Мадхопур", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. На месте аварии проводятся спасательные операции.

    Свои соболезнования семьям погибших принес премьер-министр страны Нарендра Моди.

    "Встревожен новостями об аварии с участием автобуса в городе Савай-Мадхопур в Раджастхане. Мои мысли с семьями погибших. Руководство штата тщательно следит за ситуацией, проводит спасательные операции и предоставляет всю необходимую помощь пострадавшим", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось, что в индийском мегаполисе Мумбаи произошел пожар в недорогой закусочной, в которой в момент ЧП находилось много покупателей и персонал заведения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана