Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
Запланированный допрос президента Украины Петра Порошенко в суде вряд ли принесёт сенсации, скорее, он использует это для предвыборного пиара, так же, как это сделали другие политики, давшие показания раньше.
Очередные "откровения" под присягой секретаря СНБО Александра Турчинова шокировали многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же наговорил бывший и. о. президента на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича?
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
Накануне снегопад парализовал дороги столицы, Михаил Саакашвили пришел в ГПУ, но от допроса отказался, Украина установила мировой рекорд по проблемным кредитам, а МВФ настаивает на повышении цен на газ в Украине.
По информации адвоката Михаила Саакашвили Руслана Чернолуцкого, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили намерен прийти на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
По информации источника в НАБУ, детектив пришел вручать свекрови председателя НАПК Натальи Корчак повестку на допрос, после разговора с детективом женщина отказалась подписывать протокол и закрыла его в квартире.
Как сообщил руководитель следственного отдела областной прокуратуры Сергей Лисаченко, за беспорядки 9 мая в Днепре ни одному полицейскому не было сообщено о подозрении, поскольку их лица не установлены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Очередные "откровения" под присягой секретаря СНБО Александра Турчинова шокировали многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же наговорил бывший и. о. президента на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича?
Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
Запланированный допрос президента Украины Петра Порошенко в суде вряд ли принесёт сенсации, скорее, он использует это для предвыборного пиара, так же, как это сделали другие политики, давшие показания раньше.
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, ранее заявлявший о якобы причастности российской стороны к расстрелу активистов в центре Киева в 2014 году, прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру.
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
Допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича не принесет "революционных" результатов. Такое мнение выразил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе в эфире телеканала "112 Украина".
Министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус после допроса в Национальном антикоррупционном бюро рассказал журналистом, как ему навязывали врио директора "Нафтогаза" Андрея Пасишника в заместители.
Следователи Генеральной прокуратуры допросили мэра Львова Андрея Садового в качестве свидетеля по уголовному производству по поводу попытки возможного давления и подкупа народных депутатов от фракции "Самопомич".