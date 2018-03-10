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    допросы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 96
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    Письмо Виктора Януковича Владимиру Путину, обнародованное постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, не официальный документ ООН, а приложение к официальной ноте России, утверждает Леонид Кожара.
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    Допрос Петра Порошенко
    Допрос Порошенко: правосудие где-то рядом
    12:35 23.02.2018
    372Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Благодаря допросу Порошенко статус дела Януковича достаточно высокий, и вероятность того, что ему будет вынесен обвинительный приговор, чрезвычайно высока, отметил политолог.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: Порошенко - мастерский уклонист
    11:15 23.02.2018
    604Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Президент отвечал в стиле "я не я, и лошадь не моя", при этом никаких юридических "косяков" не оставил: видимо, сказался опыт работы дипломатом, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде
    15:12 22.02.2018
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    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко
    10:40 22.02.2018
    266Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно заявлению судьи Владислава Девятко, "в удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно".
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Суд над Януковичем. Чего ждать от допроса Порошенко?
    11:26 21.02.2018
    437Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Запланированный допрос президента Украины Петра Порошенко в суде вряд ли принесёт сенсации, скорее, он использует это для предвыборного пиара, так же, как это сделали другие политики, давшие показания раньше.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича. Архивное фото
    Прокуратура озвучила точную дату допроса Порошенко по делу Януковича
    02:53 19.02.2018
    283Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам прокурора Руслана Кравченко, в тот же день, когда Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко, запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
    Допрос Александра Турчинова
    Соцсети: Турчинов наговорил на пожизненное
    14:16 16.02.2018
    51586Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Очередные "откровения" под присягой секретаря СНБО Александра Турчинова шокировали многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же наговорил бывший и. о. президента на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича?
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос 
    16:14 19.12.2017
    421Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Хроника 18 декабря: вывод наблюдателей СЦКК, Саакашвили в ГПУ, большой снег в Киеве
    09:22 19.12.2017
    432Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Накануне снегопад парализовал дороги столицы, Михаил Саакашвили пришел в ГПУ, но от допроса отказался, Украина установила мировой рекорд по проблемным кредитам, а МВФ настаивает на повышении цен на газ в Украине.
    Михаил Саакашвили пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины
    Саакашвили пришел на допрос в Генпрокуратуру
    10:01 18.12.2017
    318Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на брифинге перед допросом, он официально получил повестку, поэтому пришел в Генпрокуратуру.
    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве. Архивное фото
    Саакашвили явится на допрос в Генпрокуратуру – адвокат
    09:47 18.12.2017
    76Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По информации адвоката Михаила Саакашвили Руслана Чернолуцкого, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили намерен прийти на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд вызвал Порошенко на допрос
    15:23 07.12.2017
    585Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам председательствующего по делу Виктора Януковича судьи Владислава Девятко, президента Петра Порошенко допросят в Оболонском суде в качестве свидетеля.
    Павел Шаройко
    Допрос украинца в Белоруссии: стали известны новые подробности
    21:17 26.11.2017
    1113
    В сюжете продемонстрировано видео с Шаройко, на котором он отмечает: "В Киеве оперативный руководитель сказал, что принято решение…, что старшим группы будет Скворцов".
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Абсурд крепчает. Детектива НАБУ закрыли в квартире родственницы главы НАПК
    22:37 10.11.2017
    487Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации источника в НАБУ, детектив пришел вручать свекрови председателя НАПК Натальи Корчак повестку на допрос, после разговора с детективом женщина отказалась подписывать протокол и закрыла его в квартире.
    Народный депутат Андрей Антоныщак
    В Италии по делу нацгвардейца Маркива шесть часов допрашивали нардепа от БПП
    21:37 03.08.2017
    222Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Нардеп от БПП Андрей Антоныщак был допрошен по делу украинского военного Виталия Маркива. Депутат является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы
    Стрелявший в Осмаева дал показания
    18:39 18.06.2017
    593Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Согласно информации представителя МВД Украины Артема Шевченко, жизни киллера ничего не угрожает, он может сотрудничать со следствием и давать показания.
    Александр Вилкул
    Вилкул не явился на допрос по делу о событиях 9 мая в Днепре
    15:12 10.06.2017
    169
    Как сообщил руководитель следственного отдела областной прокуратуры Сергей Лисаченко, за беспорядки 9 мая в Днепре ни одному полицейскому не было сообщено о подозрении, поскольку их лица не установлены.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет. Архивное фото
    Экс-сотрудник СБУ, который фигурирует в деле Шеремета, пришел на допрос
    18:47 15.05.2017
    94Годовщина убийства Павла Шеремета
    По информации полиции, Игорь Устименко явился к следователю для дачи объяснений в соответствии с нормами действующего УПК, сейчас с ним проводятся следственные действия.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Допрос Александра Турчинова
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    14:16 16.02.2018
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    Флаг Украины и Монумент независимости
    Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 23.02.2018
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    Реальные ответы по делу о расстрелах на Майдане мы узнаем только после смены власти, а в целом победа Майдана в 2014 году не решила проблем Украины, а только привела к масштабному кризису, отмечают политологи.
    Леонид Кожара в суде, 6 марта 2018
    Суд над Януковичем, свидетели защиты. О чем рассказал Кожара?
    19:59 07.03.2018
    1484
    Письмо Виктора Януковича Владимиру Путину, обнародованное постпредом РФ при ООН Виталием Чуркиным, не официальный документ ООН, а приложение к официальной ноте России, утверждает Леонид Кожара.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
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    11:15 23.02.2018
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    Президент отвечал в стиле "я не я, и лошадь не моя", при этом никаких юридических "косяков" не оставил: видимо, сказался опыт работы дипломатом, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Суд над Януковичем. Чего ждать от допроса Порошенко?
    11:26 21.02.2018
    437
    Запланированный допрос президента Украины Петра Порошенко в суде вряд ли принесёт сенсации, скорее, он использует это для предвыборного пиара, так же, как это сделали другие политики, давшие показания раньше.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде
    15:12 22.02.2018
    376
    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
    Допрос Петра Порошенко
    Допрос Порошенко: правосудие где-то рядом
    12:35 23.02.2018
    372
    Благодаря допросу Порошенко статус дела Януковича достаточно высокий, и вероятность того, что ему будет вынесен обвинительный приговор, чрезвычайно высока, отметил политолог.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича. Архивное фото
    Прокуратура озвучила точную дату допроса Порошенко по делу Януковича
    02:53 19.02.2018
    283
    По словам прокурора Руслана Кравченко, в тот же день, когда Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко, запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко
    10:40 22.02.2018
    266
    Согласно заявлению судьи Владислава Девятко, "в удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно".
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