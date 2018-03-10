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    санкции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 330
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    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ
    11:19 05.03.2018
    407Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
    Сергей Клюев. Архивное фото
    Двух оппозиционных политиков исключили из санкционного списка ЕС
    11:41 28.02.2018
    619
    По информации журналиста Рикардо Джозвяка, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.
    Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
    Скандальная панк-группа из России попала в "чистилище" сайта "Миротворец"
    17:55 26.02.2018
    223
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым.
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    В России сообщили, как отреагировали на усиление санкций США
    02:18 26.02.2018
    580США - Россия: санкции преткновения
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, санкции - это реакция старого матерого врага на усиление России и сняты они будут только в случае, если страна снова станет слабой.
    Вашингтон. Архивное фото
    Минфин США сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России
    19:25 23.02.2018
    435США - Россия: санкции преткновения
    По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    В США заявили о введении новых санкций против России
    06:53 19.02.2018
    1344США - Россия: санкции преткновения
    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.
    Здание Бундестага в Берлине
    В немецком парламенте жестко раскритиковали идею отмены санкций против России
    02:34 19.02.2018
    325США - Россия: санкции преткновения
    По словам представительницы "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт, пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении экономических санкций ЕС.
    Флаг США и флаг России
    Минфин США испугался введения санкций на госдолг РФ
    07:55 05.02.2018
    1658США - Россия: санкции преткновения
    Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек, а информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада нет.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    В России оригинально пошутили над "Кремлевским докладом"
    00:14 04.02.2018
    668США - Россия: санкции преткновения
    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, США не вводят тех санкций, которые будут слишком дорого стоить, "вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие".
    Здание Конгресса США. Архивное фото
    В Минфине США сообщили, что находится в закрытой части "Кремлевского доклада"
    22:30 01.02.2018
    1020США - Россия: санкции преткновения
    По словам замглавы Минфина США Тони Сэйега, закрытая часть "кремлевского списка" была получена из закрытых источников и с использованием секретных методов.
    Доллары
    СМИ посчитали, сколько потеряли олигархи РФ после "кремлевского доклада"
    09:47 31.01.2018
    1147США - Россия: санкции преткновения
    По информации СМИ, после публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 20:00 по Киеву.
    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
    В Совбезе России назвали причины появления "кремлевского доклада"
    08:39 31.01.2018
    625США - Россия: санкции преткновения
    По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации.
    Капитолий США в Вашингтоне
    В понедельник США представят "российский санкционный список"
    00:54 29.01.2018
    485США - Россия: санкции преткновения
    В наибольшем секрете держатся имена тех, кто может попасть в "черный список". В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.
    Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    В России отреагировали на новые санкции США
    19:58 26.01.2018
    1092США - Россия: санкции преткновения
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина подобные санкции снижают "привлекательность ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".
    Газовая турбина комбинированного цикла (ПГУ) Siemens
    США ввели санкции против компаний РФ, связанных со скандалом с Siemens
    18:50 26.01.2018
    858США - Россия: санкции преткновения
    В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко придумал, как усилить санкции против России
    20:21 19.01.2018
    825США - Россия: санкции преткновения
    По словам президента Украины Петра Порошенко, грузинская сторона может присоединиться к работе по "совершенствованию" ограничительных мер, введенных Евросоюзом против Москвы.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    ЕК пожурила Польшу из-за украинских мигрантов и не будет вводить санкции
    12:01 17.01.2018
    437Мигранты штурмуют ЕС
    По словам председателя исполнительной коллегии Евросоюза Жана-Клода Юнкера, Евросоюз не находится в состоянии войны с Польшей и задействование статьи 7.1 Договора ЕС - это не санкции, а предупреждение.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Культурная война против своих и "политика крепчающего идиотизма"
    15:55 12.01.2018
    1192Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, едва государство введет санкции по отношению к артистам, они тут же покинут территорию страны.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: вы тоже чувствуете запах "еврозрады"?
    15:12 12.01.2018
    3047
    В Германии уже приготовились взять свой гешефт от "Большой сделки" Дональда Трампа и Владимира Путина, которая и привела к началу выполнения Минских соглашений, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    Германия предупредила США о недопустимости санкций против "Северного потока-2"
    09:22 11.01.2018
    2097США - Россия: санкции преткновения
    В непривычно резкой форме Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы - участницы проекта "Северный поток - 2".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    В США заявили о введении новых санкций против России
    06:53 19.02.2018
    1344
    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.
    Сергей Клюев. Архивное фото
    Двух оппозиционных политиков исключили из санкционного списка ЕС
    11:41 28.02.2018
    619
    По информации журналиста Рикардо Джозвяка, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.
    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
    В России сообщили, как отреагировали на усиление санкций США
    02:18 26.02.2018
    580
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, санкции - это реакция старого матерого врага на усиление России и сняты они будут только в случае, если страна снова станет слабой.
    Вашингтон. Архивное фото
    Минфин США сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России
    19:25 23.02.2018
    435
    По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ
    11:19 05.03.2018
    407
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
    Здание Бундестага в Берлине
    В немецком парламенте жестко раскритиковали идею отмены санкций против России
    02:34 19.02.2018
    325
    По словам представительницы "Зеленых" Катрин Горинг-Эккардт, пока Россия нарушает международное право, нельзя говорить о смягчении экономических санкций ЕС.
    Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
    Скандальная панк-группа из России попала в "чистилище" сайта "Миротворец"
    17:55 26.02.2018
    223
    Как сообщается на сайте "Миротворец", Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым.
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