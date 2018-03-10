По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.
Минфин США в ночь на 30 января опубликовал "кремлевский список", куда включил почти все руководство РФ и крупных российских бизнесменов - всего 210 человек, а информации о каких-либо новых санкциях в открытой части доклада нет.
По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако не способен изменить внешнюю политику Российской Федерации.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина подобные санкции снижают "привлекательность ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".
В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
По словам председателя исполнительной коллегии Евросоюза Жана-Клода Юнкера, Евросоюз не находится в состоянии войны с Польшей и задействование статьи 7.1 Договора ЕС - это не санкции, а предупреждение.
В Германии уже приготовились взять свой гешефт от "Большой сделки" Дональда Трампа и Владимира Путина, которая и привела к началу выполнения Минских соглашений, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уже предприняты некоторые шаги, в частности, на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники.
По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.