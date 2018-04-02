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    В Крыму резко ответили на санкции Украины против музейщиков полуострова

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    По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, очередным заявлением минкульт Украины "хочет выслужиться перед временной властью, творящей "чудеса" с человеческими ценностям, межмузейными этическими взаимодействиями и человеческими договоренностями".
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    УНИАН

    СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Инициируемые властями санкции в отношении крымских музейщиков – очередная глупость, которая вредит межмузейным связям, заявила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

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    Ранее министерство культуры Украины заявило о намерении инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к "незаконному перемещению культурных ценностей через границу". В Киеве считают все ценности крымских музеев государственной частью музейного фонда Украины и вывоз их для экспонирования на выставочных проектах в регионах России незаконным.

    "Очередная глупость. Очередным заявлением минкульт Украины, наверное, хочет выслужиться перед временной властью, творящей "чудеса" с человеческими ценностям, межмузейными этическими взаимодействиями и человеческими договоренностями", — сказала Новосельская.

    По ее словам, киевские власти вместо того, чтобы развивать межмузейное пространство и культурные связи, выбрали путь конфронтации и установки преград для развития музейного дела.

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