В Крыму резко ответили на санкции Украины против музейщиков полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Инициируемые властями санкции в отношении крымских музейщиков – очередная глупость, которая вредит межмузейным связям, заявила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Ранее министерство культуры Украины заявило о намерении инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к "незаконному перемещению культурных ценностей через границу". В Киеве считают все ценности крымских музеев государственной частью музейного фонда Украины и вывоз их для экспонирования на выставочных проектах в регионах России незаконным.

"Очередная глупость. Очередным заявлением минкульт Украины, наверное, хочет выслужиться перед временной властью, творящей "чудеса" с человеческими ценностям, межмузейными этическими взаимодействиями и человеческими договоренностями", — сказала Новосельская.

По ее словам, киевские власти вместо того, чтобы развивать межмузейное пространство и культурные связи, выбрали путь конфронтации и установки преград для развития музейного дела.