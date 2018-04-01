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    Изменить название Крыма в Конституции Украины будет сложно - Джемилев

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    Мустафа Джемилев вновь поднял вопрос об идее внесения поправок в 10-ю статью Конституции Украины, что позволило бы изменить название Крымской автономной республики на Крымско-татарская автономная республика.
    Мустафа Джемилев
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В ближайшее время внести изменения в Конституцию Украины по новому названию Крыма будет сложно, заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью турецкому агентству "Анадолу" во время визита в Анкару (Турция).

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    Джемилев поднял вопрос об идее внесения поправок в 10-ю статью Конституции Украины, что позволило бы изменить название Крымской автономной республики на Крымско-татарская автономная республика.

    "Парламентарий отметил, что для данного шага необходима поддержка 300 депутатов украинского парламента и в ближайшее время добиться принятия такого решения будет сложно", — пишет агентство.

    Ранее Ленур Ислямов от имени Меджлиса крымско- татарского народа пообещал устроить массовые протесты в Киеве, если руководство Украины не признает Крым "крымско-татарской национально-территориальной автономией".

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