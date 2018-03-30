Власти Крыма назвали страны, с которыми торгует полуостров

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наибольшая доля внешнего товарооборота полуострова приходится на страны дальнего зарубежья.

"Наибольшая доля товарооборота – более 52% – приходится на страны дальнего зарубежья. Это, прежде всего, Китай, Италия, Индия, Испания, Египет, Болгария. Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22% внешнеторгового оборота, и Украина — около 16%", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

При этом Аксенов подчеркнул, что в связи с санкциями многие крымские экспортеры работают через компании на материке, поэтому экспортные обороты формируются в других регионах России.

Также он отметил, что в Крыму зарегистрировано три тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранцы.

"На территории республики зарегистрировано 3 тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских", — сказал Аксенов.

Кроме того, глава республики подчеркнул, что у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе.

"В то же время, доля иностранных инвестиций в крымской экономике невелика. Мы пока рассчитываем на отечественного инвестора", — сказал Аксенов.

По его словам, проблемы в инвестиционной сфере связаны как с объективными, так и с субъективными факторами. К числу первых относятся санкции и вопросы нестыковок в законодательстве.

"Еще один объективный фактор – это дефицит электроэнергии, который пока еще есть в Крыму. Задержки с оформлением техподключения у инвесторов возникают, в том числе, и по этой причине. Проблема энергодефицита будет решена после ввода в эксплуатацию новых электростанций. Это благоприятно скажется и на инвестиционном климате", — отметил Аксенов.

Ранее он отметил, что недостатка в питьевой воде в Крыму нет и не предвидится, однако качество воды в нескольких регионах полуострова не соответствует санитарным нормам.