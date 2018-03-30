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    Власти Крыма назвали страны, с которыми торгует полуостров

    (обновлено: )21660
    Как отметили в Крыму, наибольшая доля товарооборота – более 52% – приходится на страны дальнего зарубежья: Китай, Италия, Индия, Испания, Египет, Болгария.
    Сергей Аксенов
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наибольшая доля внешнего товарооборота полуострова приходится на страны дальнего зарубежья.

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    "Наибольшая доля товарооборота – более 52% – приходится на страны дальнего зарубежья. Это, прежде всего, Китай, Италия, Индия, Испания, Египет, Болгария. Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22% внешнеторгового оборота, и Украина — около 16%", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

    При этом Аксенов подчеркнул, что в связи с санкциями многие крымские экспортеры работают через компании на материке, поэтому экспортные обороты формируются в других регионах России.

    Также он отметил, что в Крыму зарегистрировано три тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранцы.

    "На территории республики зарегистрировано 3 тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских", — сказал Аксенов.

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    Кроме того, глава республики подчеркнул, что у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе.

    "В то же время, доля иностранных инвестиций в крымской экономике невелика. Мы пока рассчитываем на отечественного инвестора", — сказал Аксенов.

    По его словам, проблемы в инвестиционной сфере связаны как с объективными, так и с субъективными факторами. К числу первых относятся санкции и вопросы нестыковок в законодательстве.

    "Еще один объективный фактор – это дефицит электроэнергии, который пока еще есть в Крыму. Задержки с оформлением техподключения у инвесторов возникают, в том числе, и по этой причине. Проблема энергодефицита будет решена после ввода в эксплуатацию новых электростанций. Это благоприятно скажется и на инвестиционном климате", — отметил Аксенов.

    Ранее он отметил, что недостатка в питьевой воде в Крыму нет и не предвидится, однако качество воды в нескольких регионах полуострова не соответствует санитарным нормам.

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