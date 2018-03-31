Минкульт настаивает на санкциях против музейщиков Крыма

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины будет инициировать ведение санкций против директоров и сотрудников музеев Крыма, которые способствовали незаконному перемещению украинских культурных ценностей через границу, говорится в ответе министерства на запрос Крым.Реалии.

"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", – сообщили в Минкульте.

Также в ведомстве отметили, что связь с музеями полуострова была утеряна, но удалось установить некоторые факты перемещения картин из Крыма в РФ.

Сообщается, что по факту перемещения в 2016 году из Крыма в Россию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени. И.К.Айвазовского было открыто уголовное производство за самоуправство.

Как сообщалось ранее, украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса.