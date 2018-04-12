ЦРУ поддерживает продолжение санкций и поставки оружия Украине

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео высказался за продолжение санкций по Украине и поставки оружия Киеву.

На слушаниях по его кандидатуре в сенате Помпео спросили, поддерживает ли он поставки Украине "оборонительного летального оружия". Помпео ответил утвердительно.

На вопрос, будет ли он против признания того, что Крым является частью России, Помпео сказал: "Да, я буду бороться, чтобы этого не случилось. Это решает президент, но я согласен, что это (признание Крыма российским — ред.) было бы неправильно.

Он также ответил утвердительно на вопрос, поддерживает ли он действие санкций против России по Украине, пока Москва не пойдет на уступки, которые от нее требуют США.

Ранее Помпео заявил, что намерен обсуждать альтернативы газопроводу "Северный поток-2".