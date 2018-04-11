Соцсети: санкции Порошенко против олигархов РФ - война с самим собой?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент Украины заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США. Об этом Петр Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. На днях США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Несколько дней назад я поручил СБУ, Кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США", — заявил Порошенко. Украинцев идея президента вдохновила на многочисленные комментарии в соцсетях. Некоторых гложит вопрос: "Может ли украинский олигарх Порошенко ввести санкции против российского олигарха Порошенко?.."

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook