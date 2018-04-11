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    Соцсети: санкции Порошенко против олигархов РФ - война с самим собой?

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (712)

    (обновлено: )538160
    Украина готовится ввести санкции против российских олигархов - так распорядился глава государства. Санкции "будут максимально гармонизированы с решением правительства США", - заявил Порошенко, вызвав тем самым весьма шумное обсуждение в соцсетях.
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президент Украины заявил, что в ближайшее время Киев введет санкции против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США. Об этом Петр Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. На днях США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

    "Несколько дней назад я поручил СБУ, Кабинету министров и СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США", — заявил Порошенко. Украинцев идея президента вдохновила на многочисленные комментарии в соцсетях. Некоторых гложит вопрос: "Может ли украинский олигарх Порошенко ввести санкции против российского олигарха Порошенко?.."

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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