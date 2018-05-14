ЕС расширил санкции против России из-за Крыма

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новые санкции

В понедельник, 14 мая, Совет Евросоюза принял решение внести еще пять крымских чиновников в черный список в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Все эти пять человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя. В список вошли замглавы избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, бывший председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, заместитель председателя Мирослав Погорелов, а также секретарь комиссии Анастасия Капранова. Решение вступает в силу в этот же день.

"Совет добавил пять человек в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они перечислены в связи с их участием в организации российских президентских выборов 18 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

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Ограничительные меры ЕС включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.

Ранее руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В документе подчеркивается, что ограничительные меры в отношении данных лиц заключаются в запрете им во въезде на территорию ЕС и замораживании их счетов в европейских банках. По сути, данная мера лишена смысла, поскольку всем жителям Крыма с российскими паспортами Евросоюз и так запретил въезд на свою территорию еще в 2014 году, а получить возможность открыть счет в европейском банке из Крыма достаточно проблематично, поскольку европейскому бизнесу тогда же было запрещено поддерживать рабочие контакты с полуостровом.

Ранее 11 мая президент Петр Порошенко заявил, что Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против лиц, причастных к проведению так называемых выборов президента России в Крыму.

Пакеты санкций

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов ограничительных мер ЕС: секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, а также пакет санкций в отношении Крыма.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Они продлеваются раз в полгода, их последняя редакция действует до 31 июля 2018 года.

Второй блок — индивидуальные ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти). В этот черный список с учетом нынешнего расширения входят 155 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета — до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет — это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые связи. Он был принят в рамках официально утвержденной главами МИД ЕС в 2014 году стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ. Эти меры действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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Напомним, в Крыму за Владимира Путина проголосовали 92,15% избирателей. Ближайший соперник Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 2,20%% голосов. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 1,81%.

В Севастополе Путин набрал 90,19% голосов, Грудинин – 3,59%, Жириновский – 2,89%.

Согласно данным российского Центризбиркома, явка в Крыму составила 63,86%, в Севастополе – 65,69%.