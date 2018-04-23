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    В мире

    Страны G7 сохранят санкции в отношении России

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (722)

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    Согласно информации МИД Канады, на встрече глав МИД стран G7 было решено, что "санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в Украине, будут продолжаться".
    Встреча глав МИД стран G7
    @CanadaFP

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. МИД Канады заявил, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий в Украине.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США против России: как Вашингтон снова просчитался

    "Министр (иностранных дел — ред.) Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в Украине, будут продолжаться", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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