Страны G7 сохранят санкции в отношении России

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. МИД Канады заявил, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий в Украине.

"Министр (иностранных дел — ред.) Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в Украине, будут продолжаться", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.