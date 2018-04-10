"Черный понедельник" на валютном рынке в РФ. Будет ли эхо в Украине?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Российские олигархи обеднели

Российский фондовый и валютный рынок уже второй день лихорадит после введения 6 апреля новых санкций США в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В их числе оказались главы "Газпрома", ВТБ, "Реновы", "Сургутнефтегаза", а также "Русала". После этого инвесторы стали массово избавляться от ценных бумаг российских компаний. Дополнительным поводом для продаж этих бумаг стало воскресное обострение в Сирии. Вашингтон обвинил официальный Дамаск в применении химического оружия. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие день-два примет решение в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии. Глава Белого дома пообещал наказать виновных, не исключив ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина, пишут РИА Новости.

Эти новости спровоцировали обвал рубля на валютном рынке и падение индексов компаний российских олигархов. Лидером по финансовым потерям оказался бизнесмен Олег Дерипаска. Акции компании "Русал" подешевели на Гонконгской бирже вдвое, на Московской бирже — на четверть. Компания даже выпустила предупреждение о возможном техническом дефолте из-за ситуации на фондовом рынке.

По состоянию на начало 10 апреля Олег Дерипаска, по оценке Forbes, потерял 1,6 млрд долларов, или пятую часть капитализации. Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин потерял 1,3 млрд долларов, или 8,2% капитализации, "Ренова" Виктора Вексельберга потеряла 950 млн долларов и теперь не торгуется на свободном рынке. 1,4 млрд или 20% своего состояния потерял Сулейман Керимов.

По данным Forbes, только за один российские миллиардеры потеряли более 12 млрд долларов. Следом обвалились котировки российских компаний и курс рубля. Индекс РТС утратил почти 10%, индекс Московской биржи — 7%. Курс доллара 9 апреля приблизился к 60 рублям, а евро преодолел отметку 74 рубля, достигнув показателя 2016 года. По состоянию на 12.00 10 апреля курс рубля к доллару упал до отметки 62.

Рубль дешевеет, гривна дорожает

Гривна никак не отреагировала на девальвацию рубля. Наоборот, украинская валюта продолжила ревальвацию, достигнув отметки 25,98.

"Исторический момент на самом деле. Я впервые такое вижу. Походу, украинская экономика таки пошла "особым путем". Непонятно, правда, куда он выведет. И не бросимся ли мы через неделю догонять рубль….", — отметил обозреватель Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, обвал на российском фондовом рынке никак не отразится на украинских торгах ценными бумагами, поскольку отечественный рынок скорее мертв, чем жив.

"До 2008 года у нас также был фондовый рынок, однако сейчас он очень слабый. Поэтому что говорить о рынке, на котором торгуются три калеки? Что касается валютного рынка, то нем нем возможен разве что незначительный спекулятивный всплеск. Возможно, для кого-то будет выгодно сыграть на кросс-курсе рубль-доллар-гривна, однако это возможно только пару дней, после чего у нас опять будет ревальвация гривны", — сообщила Охрименко РИА Новости Украина.

По его словам, после майдана связь между экономикой Украины и России достигла минимума за всю историю отношений. Если украинские компании часть контрактов могли оплачивать в рублях, то теперь все перешли на расчеты в долларах, поскольку "гривны и рубли никому не нужны". К тому же, как отметил эксперт, большая часть платежей в рублях находится под запретом.

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Инвестиции и торговля не пострадает

Вместе с тем, по словам Охрименко, российский бизнес вряд ли будет выходить из Украины. "В данный момент российские инвесторы проходят процесс маскировки, меняя названия своих торговых марок и перерегистрируют свои бизнесы на нидерландские и люксембургские компании. Характерно, что одна сеть общественного питания, которая принадлежит российскому олигарху, не только не сократила количество заведений в Украине, но их интенсивно наращивает. Правда, теперь она якобы принадлежит европейской компании", — заявил Охрименко.

Согласен с коллегой и финансовый аналитик Виталий Шапран. "Большая часть российских инвесторов заходит в Украину через офшорные страны, например, через Кипр. Санкции против российских олигархов будут вынуждать российских бизнесменов прятать деньги в Украине, вкладывая в местный бизнес. К тому же, ревальвация гривны делают такие инвестиции более выгодными", — отметил РИА Новости Украина Виталий Шапран.

По мнению аналитика, санкции США по отношению к России никак не повлияют на Украину, поскольку они касаются только одной страны, а не определенного региона.

"Впервые за свою историю валютные рынки РФ и Украины показали разнонаправленную динамику. Ревальвации гривны на фоне девальвации рубля свидетельствует о слабой экспортной зависимости Украины от России", — отметил эксперт.

Аналитик не исключает, что ввиду ревальвации гривны и девальвации рубля украинский экспорт в РФ подорожает на 5-7%, однако это существенно не отразится на торговле между двумя странами.