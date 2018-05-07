Волкер негативно оценил эффективность санкций против России

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Санкции против России в связи с событиями в Украине не оказали конкретного действия на политику Москвы, признал спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

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"Не думаю, что можно сдержать поведение — Россия будет делать то, что собиралась", — сказал Волкер, выступая в Вашингтоне.

Он напомнил, что Россия не решила в свете санкций вернуть Крым Украине или "вывести свои силы с территории Украины" (Москва отрицает обвинения во вмешательстве во внутриукраинский конфликт). "Такого драматического эффекта не было. Но, думаю, (санкции) оказали значительный эффект на то, как Россия строит отношения с миром изо дня на день, особенно с Евросоюзом", — добавил Волкер.

По его словам, Россия стремится разъединить страны ЕС и в то же время восстановить деловые отношения с отдельными европейскими странами.

США и ЕС ввели против России санкции в 2014 году из-за разногласий по Украине, Россия ответила собственными контрсанкциями.