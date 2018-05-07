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    Волкер негативно оценил эффективность санкций против России

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (730)

    (обновлено: )44607
    По словам спецпосланника госдепартамента США по Украине Курта Волкера, Россия стремится разъединить страны ЕС и в то же время восстановить деловые отношения с отдельными европейскими странами.
    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Санкции против России в связи с событиями в Украине не оказали конкретного действия на политику Москвы, признал спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    "Не думаю, что можно сдержать поведение — Россия будет делать то, что собиралась", — сказал Волкер, выступая в Вашингтоне.

    Он напомнил, что Россия не решила в свете санкций вернуть Крым Украине или "вывести свои силы с территории Украины" (Москва отрицает обвинения во вмешательстве во внутриукраинский конфликт). "Такого драматического эффекта не было. Но, думаю, (санкции) оказали значительный эффект на то, как Россия строит отношения с миром изо дня на день, особенно с Евросоюзом", — добавил Волкер.

    По его словам, Россия стремится разъединить страны ЕС и в то же время восстановить деловые отношения с отдельными европейскими странами.

    США и ЕС ввели против России санкции в 2014 году из-за разногласий по Украине, Россия ответила собственными контрсанкциями.

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