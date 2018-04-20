Рябцев: ЕС может ввести санкции против Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Несколько общественных организаций, среди которых "АвтоЕвроСила" и "Правый сектор", в среду, 18 апреля, пикетировали Кабмин, требуя не повышать цены на бензин. О том, что горючее может подорожать на 30-40% ранее предупреждали эксперты. И среди причин называли обращения компании "Укртатнафта" с просьбой ограничить импорт бензина.

Дело в том, что 22 марта "Укртатнафта" обратилась в Министерство экономического развития и торговли с предложением ограничить импорт нефтепродуктов путем введения квот, как считают в компании — это позволит снизить зависимость Украины от импортного топлива. "Укртатнафта" также попросила Межведомственную комиссию по международной торговле провести специальное расследование относительно роста импорта нефтепродуктов в Украину. По данным компании, большинство украинских нефтеперерабатывающих заводов закрылись из-за большой доли импорта бензина и поэтому без государственного вмешательства отрасль не сможет ликвидировать зависимость от поставок энергоресурсов из России.

Зато в Минэкономразвития утверждают, что Межведомственная комиссия по международной торговле еще не рассматривала просьбу "Укртатнафты" провести спецрасследование относительно импорта в Украину отдельных видов горючего. А премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что не допустит подорожания бензина.

"Хочу заверить всех украинских граждан — ни одного решения ни комиссии по торговле, ни правительства не будет принято, которое может привести к любой монополизации, заговору или еще большему повышению цен на топливо. Эти попытки создания искусственных монополий абсолютно неприемлемы", — заявил Гройсман. Премьер также отметил, что Украине необходимо привлекать инвестиции для модернизации НПЗ, а еще лучше — строительства новых мощностей, чтобы конкурировать с импортным ресурсом.

Возможное введение квот на импорт топлива проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Є розуміння, що це за звернення, чим це викликано, чому прийшли люди під Кабмін?

— По-перше, час від часу один чи декілька українських виробників звертаються до відповідної комісії, яка існує при Міекономрозвитку з проханням запровадити або квоти проти імпорту, або ввести загороджувальні мита для імпортованих нафтопродуктів. Це відбувається регулярно, нічого тут дивного немає, зрозуміло, що будь-яка компанія намагається створити для себе більш комфортні умови існування. Власне кажучи, загороджувальні мита в Україні вже діяли для імпорту. Це було до 2005 року і тоді кожен із виробників міг напередодні весняних чи осінніх польових робіт стати на ремонт, створити штучний дефіцит і спричинити здорожчання нафтопродуктів на 20-40%. Після того, як ринок було відкрито для усіх постачальників виявилось, що власники українських НТЗ нічого не зробили для того, щоб забезпечити свою конкурентність порівняно з заводами Литви, Польщі, Румунії, Білорусі і навіть РФ. Ы те, що відбувається зараз – це чергова спроба ввести якісь адміністративні чи будь-які інші обмеження для вільного ринку, яким є ринок нафтопродуктів. Це, зрозуміло, є неприйнятним не лише з точки зору того, що Україна – ринкова держава, країна з ринковою економікою і про це навіть в Конституції вказано і до того ж запровадження будь-яких обмежень суперечить, як членству України в СОТ, і може спричинити зустрічні санкції, так і угоді про асоціацію з ЄС. Тому що йдеться про запровадження квот, в тому числі, проти нафтопродуктів, які завозяться з країн ЄС, якими є Польща, Литва та Румунія.

Тобто "Укртатнафта" звертається для перегляду тарифів. Тарифи, по словам Гройсмана, переглядатись не будуть. А ціни, незалежно від цього, утворюються самі і полізуть вгору?

— Так, вони підуть вгору, але зовсім не через запровадження квот, а тому, що, на жаль, через спекуляції на світовому ринку нафти подорожчали нафтопродукти на кордоні. Ми маємо протягом трьох-чотирьох тижнів зростання вартості імпортованих партій палива приблизно на 6-8%. Це означає, що через два-три тижні після того, як ці партії були завезені, а вони вже на шляху до АЗС, ціни на заправках на АЗС мають рости щонайменше на 60 копійок, тому що 1% — це приблизно плюс 10 копійок на автозаправних станціях. Це процес, на жаль, ринковий і уряд не в змозі вплинути якимось чином на те, щоб трейдери не підвищували ціни. Єдине, що уряд може зробити – це, щоб зростання цін було виключно зумовлене об’єктивними причинами, щоб не допускати спекуляції.

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Які об’єктивні причини подорожчання нафти?

— На жаль, Україна імпортує разом з нафтопродуктами, в тому числі і біржові спекуляції, які відбуваються через проблеми з Сирією. Тими бомбардуваннями, тими санкціями, які були запроваджені проти РФ і компаній, тобто ті проблеми, які виникли на біржах, вони з фондових бірж, валютних бірж перекинулись моментально на сировинні біржі і зараз здорожчали не лише нафта з нафтопродуктами, але і метали, зерно і т. д., і т. п. Але ми не можемо якимось чином протистояти саме зараз, якщо казати про перспективу, то так, ми можемо, збільшивши, наприклад, видобуток власної нафти з газовим конденсатом та модернізувавши власні українські нафтопереробні заводи, збільшити обсяги нафтопродуктів, випуску нафтопродуктів в країні до безпечного рівня, але це не справа сьогодні-завтра.

У нас був гіркий досвід, з Японією був скандал, тоді Всесвітня організація торгівлі відреагувала належним чином і тоді Кабміну довелось приймати вже зворотні дії. То ця ситуація не повториться, якщо вже таке було?

— Я думаю, що не повториться, тому що усе ж таки Міжвідомча комісія складається з кваліфікованих спеціалістів, вони свідомі, що запровадження будь-яких обмежень проти держав, з якими Україна має торговельні стосунки, призведе до зустрічних дій. І від цього програють не лише ті компанії, які мають відповідні контракти з компаніями, з країн, звідки надходять нафтопродукти, але і українські. Тому що будь-які обмеження на будь-яких ринках неминуче призводять до зростання цін і чим більші обмеження, тим вище зростуть ціни.

Закордоном є досвід повернення цін на попередні рівні, а в Україні такого дуже давно не бачив.

— Повертаються ціни і на колишні рівні, і якщо ви подивитесь на динаміку цін, наприклад, декілька місяців тому, ви побачите, що ціни на заправках суттєво знизились — на гривню-півтори, тобто це відбувається. Тому що трейдери, які працюють на білому ринку, наголошую, які сплачують в повному обсязі всі податки і збори, свідомі, що будь-яке зростання цін, тим більше, необґрунтоване, просто відлякує споживача і споживач біжить на ті заправки, які пропонують паливо нижчої якості, пропонують сурогатне паливо або взагалі відмовляються від бензину, переходячи на скраплений, нафтовий газ. Так що тут наші ринки чітко реагують на всі тенденції. Зрозуміло, що вони зменшують ціни набагато повільніше, аніж піднімають, але це хвороба не лише українська, це хвороба будь-яких трейдерів в будь-яких країнах. Навіть економічна закономірність така є, з якою, на жаль, ніхто не знає, як боротись.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что после введения квот на импорт топлива дизель станет дефицитом.

А эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук отметил, что почти половину стоимости бензина составляют аппетиты государства.