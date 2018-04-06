На Украине скажется торговая война между США и Китаем — Кушнирук

Борис Кушнирук, facebook

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Виски, табачные изделия, говядина и продукты из нее, соевые бобы, автомобили, самолеты и химикаты — в целом 106 наименований товаров из Америки попали под таможенные санкции, которые стали ответом Китая на заявление Администрации президента Дональда Трампа о намерении ввести пошлину в размере 25% на около 1,5 тыс наименований товаров, среди которых — промышленные станки, электромобили, реактивные двигатели, мотоциклы, локомотивы.

Посол Китая во ВТО заявил, что действия США являются грубым нарушением правил международной торговли, на которых основывается организация. При этом в Белом доме утверждают, что официальная цель введения пошлины — компенсация ущерба, наносимого экономике США государственной политикой хищения интеллектуальной собственности, которая проводится Китаем.

Какими могут быть последствия противостояния двух государств, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна говорити про нову ескалацію торгової війни США з Китаєм?

— Так, на це схоже. Трамп поводить себе як слон у посудній лавці, хоча, як відомо, робили експеримент, заводили слона в посудну лавку і виявилося, що слон дуже обережно себе поводив, а Трамп цим не відрізняється.

Які ще товари і послуги можуть постраждати через таке протистояння?

— Вони можуть, скажімо, нарощувати ці взаємні санкції доволі активно, і це буде вдаряти, зрозуміло, не тільки по економіці Китаю та США, а і по світовій економіці. Це, безперечно, доволі суттєва загроза для стабілізації світової економіки.

А що можна сказати про торговельну напруженість між США і ЄС?

— Річ в тім, що у мене таке відчуття, що європейські чиновники і американські чиновники не вчать того, про що вже писалось раніше. На початку 1960-х років пояснювали, що якщо валюта починає використовуватись в міжнародній торгівлі, а тоді це був долар, то це неминуче призводило до протиріччя, адже для того, щоб забезпечити зростаючу потребу в грошах для міжнародної торгівлі, її потрібно емітувати додатково, інакше буде відбуватись процес здороження цієї валюти, і, відповідно, товар, який виробляється в цій валюті, буде здорожуватись. Але і в першому, і в другому варіанті фактично це призводить до того, що в країні, яка емітує цю міжнародну валюту, в даному випадку — долар, вона фактично вимушено стає дефіцитною, тобто економіка в торгівлі змушена емітувати назовні більше грошей, а яким чином це можна? По двом каналам: або ви купуєте, інвестуєте за кордон гроші, або купуєте щось за ці гроші, таким чином гроші потрапляють в світову економіку. Але особливо, якщо ви купуєте товари за кордоном, то в цьому випадку зрозуміло, що у вас погіршується торгівельне сальдо. Тому це протиріччя було описано ще на початку 1960-х років, і те, що ми спостерігаємо ще з початку глобальної кризи, починаючи з 2007 року, це якраз, на мій погляд, значною мірою є відображенням цього протиріччя, з яким зіштовхнулись і США, і значною мірою країни ЄС, які перейшли на єдину євровалюту.

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Здається, що Адміністрація Трампа веде все до того, щоб зробити економіку США значно закритішою для світу?

— Та ні, це неможливо, більш того, від цього програють самі американські компанії, тому як тільки це перейде певну межу, почнеться такий тиск на самого Трампа, що він буде змушений відступати.

До яких поступок може дійти Трамп?

— Трамп — мало передбачувана персона. Він, з одного боку, може майже не починати війну, з іншого боку, може вже призначати особисті зустрічі з лідером Північної Кореї, і та ж сама історія з РФ – з одного боку, можуть бути надзвичайно жорсткі санкції, які ніколи раніше не вводились і тут же буде повідомлятися про те, що він запрошує поспілкуватись. Тому Трамп в цьому плані постать непередбачувана для того, щоб казати, на які кроки він може піти.

Чи може економіка України відчути це на собі?

— Так, безперечно. По-перше, торгівельна війна не може не вплинути на ситуацію на світових ринках. Більш того, китайським товарам буде потрібно кудись йти. Тому вони хлинуть на інші ринки світу, і це буде додатковий тиск на українську економіку, в той же час такі товари як метали, які є однією з п’яти найбільших статей українського експорту, вони теж зіткнуться з проблемою інфляційного тиску, ціни на металургійну продукцію можуть падати, відповідно, падати і експортна виручка, і надходження іноземної валюти в Україну.

Які галузі найбільш вразливі для подібних подій?

— Для України дві – це аграрний сектор і металургія, які формують левову частину нашого… ми — сировинна, на жаль, країна з переважно сировинною продукцією, тому для нас найбільше будуть відчуватись ці проблеми.

Чи можемо ми замістити ті товари, які перестануть постачати до США чи Китаю?

— Тут проблема не в тому, що постачає Україна. Це проблема того, що те, що ми постачаємо на зовнішні ринки, в силу цієї кризи можуть впасти в ціні і саме в цьому буде проблема. Тобто на питання, скільки ми постачаємо металургійної продукції Китаю чи аграрної продукції в Китай, це питання того, що на світових ринках ціна на металургійну, аграрну продукцію впаде. Відповідно, впаде експортна виручка, яку ми будемо отримувати.

Между тем, директор аналитического центра "Украинский институт будущего" программы "Инфраструктура" Владимир Шульмейстер в эфире "ГС" заявил, что заход Китая на рынок инфраструктуры Украины — удар по отечественным производителям.