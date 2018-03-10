Представитель газеты пояснил, что New York Times "придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными", поскольку это всегда являлось "чувствительным вопросом".
Издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как "спорная территория". Статья за 11 ноября касается строительства так называемого Керченского моста. МИД Украины уже выразил протест по этому поводу.
Появление материала в американском издании означает, что существует потребность в выходе за пределы находящегося в тупике "минского процесса". Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в эфире ГС.
По утверждению сообщения в соцсети Twitter в микроблоге New York Times, Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам. Позднее в микроблоге было опубликовано сообщение о несанкционированном проникновении.
Новоизбранный президент Дональд Трамп ранее выступал с резкой критикой издания. Тогда он заявил, что газета теряет тысячи подписчиков из-за своего очень плохого и крайне неточного освещения "феноменов Трампа".
"Панамский скандал" открывает возможность более жесткой критики и наступления на президента Порошенко со стороны активистов, журналистов и части элиты, которая желает смены действующей власти, считает политолог Михаил Погребинский.
Президент Петр Порошенко назвал редакционную статью во влиятельном американском издании The New York Times, в которой главу государства обвинили в потакании коррупции в Украине, "элементом гибридной войны против Украины".
Американская газета New York Times сообщила в четверг, что в течение четырех месяцев подвергается хакерским нападениям из Китая, что могло быть вызвано публикацией статьи о "скрытых богатствах" родственников премьера КНР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".