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    The New York Times

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Штаб-квартира The New York Times
    Ведущего журналиста NYT отстранили после обвинений в домогательствах
    01:20 22.11.2017
    44Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Три женщины обвинили Гленна Траша в различных формах приставаний. В New York Times заявили, что поведение одного из ведущих журналистов не соответствует стандартам и ценностям газеты.
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Газета New York Times объяснила ситуацию со "спорным Крымом" на карте
    04:40 16.11.2017
    900
    Представитель газеты пояснил, что New York Times "придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными", поскольку это всегда являлось "чувствительным вопросом".
    Строительство Крымского моста
    Газета NYT начала разбирательство по поводу карты со "спорным Крымом"
    02:26 14.11.2017
    807
    Издание The New York Times опубликовало карту, на которой Крым изображен как "спорная территория". Статья за 11 ноября касается строительства так называемого Керченского моста. МИД Украины уже выразил протест по этому поводу.
    Золотая медаль Пулитцеровской премии
    New York Times дали Пулитцеровскую премию за статьи о "вмешательстве РФ"
    00:10 11.04.2017
    102
    По словам организаторов церемонии награждения, коллектив New York Times получил премию за материалы, задавшие тон освещению усилий Москвы во время выборов президента США.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: публикация "мирного плана" Артеменко - игра NYT против Трампа
    01:16 21.02.2017
    846Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Появление материала в американском издании означает, что существует потребность в выходе за пределы находящегося в тупике "минского процесса". Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в эфире ГС.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    Хакеры разместили сообщение о "ракетном ударе РФ по США"
    06:55 23.01.2017
    2204
    По утверждению сообщения в соцсети Twitter в микроблоге New York Times, Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам. Позднее в микроблоге было опубликовано сообщение о несанкционированном проникновении.
    Штаб-квартира The New York Times
    Трамп отменил встречу с журналистами раскритикованной им New York Times
    16:22 22.11.2016
    329Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Новоизбранный президент Дональд Трамп ранее выступал с резкой критикой издания. Тогда он заявил, что газета теряет тысячи подписчиков из-за своего очень плохого и крайне неточного освещения "феноменов Трампа".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    СМИ обнародовали список кандидатов на посты в администрации Трампа
    15:40 13.11.2016
    1963Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Издание называет пять кандидатов на пост министра обороны Соединенных Штатов Америки. Среди кандидатов - Келли Эйотт, Майкл Флинн, Стивен Хэдли, Джон Кайл, Джефф Сешнс.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    Обвинения в допинге на Олимпиаде напоминают холодную войну - СМИ
    02:30 10.08.2016
    409Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам американских СМИ, "там, где раньше было вежливое, хотя порой и неловкое молчание, сейчас - прямая конфронтация, большая часть которой идет по старым "линиям разлома" времен холодной войны".
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки
    New York Times: оружие из зоны АТО расползается по всему миру
    12:24 26.07.2016
    1433АТО: в предчувствии военного положения.
    Оружие из зоны АТО вывозят ополченцы, члены добровольческих батальонов и представители криминалитета, которых можно назвать "мафией", пишет New York Times.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Цеголко: спецслужбы РФ планировали фальшивое интервью Порошенко NYT
    23:21 12.04.2016
    598
    Как отметил пресс-секретарь главы государства, американские журналисты проверили достоверность записи у настоящей пресс-службы Порошенко, "и фейковое интервью не попало на страницы".
    Михаил Погребинский
    Погребинский об оффшорах Порошенко, рейтинге Порошенко и импичменте Порошенко
    16:33 04.04.2016
    5863"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    "Панамский скандал" открывает возможность более жесткой критики и наступления на президента Порошенко со стороны активистов, журналистов и части элиты, которая желает смены действующей власти, считает политолог Михаил Погребинский.
    Реакция Порошенко на статью The New York Times о коррупции в Украине. Видео
    Реакция Порошенко на статью The New York Times о коррупции в Украине 
    00:06 03.04.2016
    1909Праздничное заявление Луценко
    Президент Петр Порошенко назвал редакционную статью во влиятельном американском издании The New York Times, в которой главу государства обвинили в потакании коррупции в Украине, "элементом гибридной войны против Украины".
    Штаб-квартира The New York Times
    Миллиардер из Мексики стал крупнейшим акционером New York Times
    03:48 15.01.2015
    46
    Один из богатейших людей мира мексиканец Карлос Слим завершил сделку по приобретению самого большого пакета акций издания New York Times. Он утверждает, что эта инвестиция носит деловой характер.
    Молоточек судьи
    В США судят экс-сотрудника ЦРУ, разгласившего секретные сведения
    02:50 14.01.2015
    1078
    Под суд в США попал бывший работник ЦРУ, которого обвиняют в передаче информации журналисту "Нью-Йорк таймс". Речь шла о провале спецоперации в Иране.
    Хакерская атака
    New York Times после статьи о премьере КНР атаковали китайские хакеры
    07:12 31.01.2013
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    Американская газета New York Times сообщила в четверг, что в течение четырех месяцев подвергается хакерским нападениям из Китая, что могло быть вызвано публикацией статьи о "скрытых богатствах" родственников премьера КНР.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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