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    Андрей Артеменко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 73
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    Виктор Тополов
    Адвокат Трампа Коэн сотрудничал с экс-министром Украины Тополовым – СМИ
    02:59 10.06.2017
    242Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По информации СМИ, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине.
    Молоточек судьи
    Суд отказался приостановить лишение гражданства Артеменко
    20:07 18.05.2017
    76
    В суде отметили, что основанием для отказа стало то, что административным законодательством не предусмотрено приостановление действия указов главы государства для обеспечения рассмотрения по существу исков.
    Андрей Артеменко
    Рада лишила Артеменко депутатского мандата
    11:24 16.05.2017
    954Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    В начале текущего месяца в МВД и миграционной службе Украины сообщили, что Андрей Артеменко утратил гражданство Украины в соответствии с указом президента.
    Андрей Артеменко
    Рада во вторник намерена лишить Артеменко депутатских полномочий
    09:18 16.05.2017
    48
    Как отмечается, среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.
    Андрей Артеменко
    Артеменко заявил, что его адвоката не пустили на заседание комитета Рады
    19:36 15.05.2017
    102Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам народного депутата Юрия Артеменко, на заседание регламентного комитета его адвоката не пустила полиции, остановив по "надуманному" поводу.
    Андрей Артеменко
    В Раду внесли документ о лишении депутатского мандата Артеменко
    19:13 15.05.2017
    90Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Согласно документу, предложение досрочно прекратить полномочия внефракционного депутата Андрея Артеменко связано с "прекращением гражданства Украины".
    Андрей Артеменко
    Артеменко заявил о запрете на въезд в Украину
    14:23 15.05.2017
    662Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Народный депутат Украины Андрей Артеменко сообщил, что аннулировал свой паспорт гражданина Канады еще в сентябре 2014 года. По словам нардепа, в Погранслужбе появилась информация о запрете ему на въезд в Украину.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит вопрос лишения мандата Артеменко
    12:22 15.05.2017
    92Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что вопрос по Андрею Артеменко будет рассмотрен, как только будет готово решение профильного комитета Верховной Рады.
    Андрей Артеменко
    Рада получила указ Порошенко о лишении гражданства Артеменко
    10:56 15.05.2017
    167Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Соответствующий указ главы государства получил комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента. Сам Артеменко просит не рассматривать указ до решения суда.
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Артеменко назвал стоимость встречи Климкина с руководством США
    11:36 12.05.2017
    5847Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По словам нардепа, украинская сторона заплатила 400 тысяч долларов за шесть минут. Он добавил, что деньги были уплачены американской лоббистской фирме. Информация должна появиться в течение шести месяцев на официальных ресурсах минюста США.
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Хроника 11 мая: безвиз с ЕС, протесты ОУН в Киеве, новый скандал Евровидения
    09:20 12.05.2017
    1217
    Накануне Кабмин продлил действие чрезвычайных мер в энергетике, стали известны финалисты Евровидения-2017, к тому же самый молодой участник конкурса Кристиан Костов, представляющий Болгарию, попал в эпицентр громкого скандала.
    Андрей Артеменко
    Артеменко будет бороться за гражданство Украины
    18:14 11.05.2017
    82
    Адвокат Андрея Артеменко сообщил, что его подзащитный уже обжаловал в Высшем административном суде указ президента о лишении его украинского гражданства.
    Андрей Артеменко
    Артеменко обжаловал указ о прекращении гражданства
    14:45 11.05.2017
    95Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Андрей Артеменко обжаловал указ Президента, которым прекращается его гражданство. Об этом "Украинским новостям" рассказал адвокат Артеменко Леонид Сиваков. Дата судебного заседания пока не определена.
    Саша Боровик. Архивное фото
    Лишение гражданства Боровика и Артеменко. В соцсетях почти истерика
    16:35 05.05.2017
    1183
    Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств. Как отреагировали на это отечественные политики и эксперты в соцсетях?
    Андрей Артеменко
    Нардеп Артеменко официально лишен гражданства
    13:25 05.05.2017
    508
    В Государственной миграционной службе сообщили, что президентом издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство.
    Андрей Артеменко
    Без гражданства Украины Артеменко не смогут судить за госизмену - Молчанов
    23:56 04.05.2017
    274Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил: властям нужно было выбирать, либо лишать скандального нардепа гражданства, либо закрыть возбужденное против него дело.
    Андрей Артеменко
    Вопрос Артеменко не рассматривался на комиссии по вопросам гражданства - нардеп
    04:17 01.05.2017
    201Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко", члена комитета по правам человека Валерия Пацкана, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, где не рассматривали вопрос Артеменко.
    Андрей Артеменко
    Артеменко заявил, что готов обжаловать лишение его украинского гражданства
    16:48 30.04.2017
    381Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Как заявил Артеменко, если президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, то "будет соответствующая реакция". По его словам, этот вопрос будут обжаловать.
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Порошенко лишил гражданства Артеменко - Ляшко
    00:11 30.04.2017
    2052Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.
    Андрей Артеменко
    Артеменко попросил НАБУ открыть уголовное дело против Луценко
    19:56 25.04.2017
    1015Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Соответствующее заявление подал народный депутат в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Он считает, что действия Юрия Луценко "явно и очевидно выходят за пределы его полномочий, как генпрокурора".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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