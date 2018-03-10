По информации СМИ, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине.
В суде отметили, что основанием для отказа стало то, что административным законодательством не предусмотрено приостановление действия указов главы государства для обеспечения рассмотрения по существу исков.
Как отмечается, среди вопросов к рассмотрению — проект закона о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.
Народный депутат Украины Андрей Артеменко сообщил, что аннулировал свой паспорт гражданина Канады еще в сентябре 2014 года. По словам нардепа, в Погранслужбе появилась информация о запрете ему на въезд в Украину.
По словам нардепа, украинская сторона заплатила 400 тысяч долларов за шесть минут. Он добавил, что деньги были уплачены американской лоббистской фирме. Информация должна появиться в течение шести месяцев на официальных ресурсах минюста США.
Накануне Кабмин продлил действие чрезвычайных мер в энергетике, стали известны финалисты Евровидения-2017, к тому же самый молодой участник конкурса Кристиан Костов, представляющий Болгарию, попал в эпицентр громкого скандала.
Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств. Как отреагировали на это отечественные политики и эксперты в соцсетях?
По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко", члена комитета по правам человека Валерия Пацкана, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, где не рассматривали вопрос Артеменко.
По словам лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.
Соответствующее заявление подал народный депутат в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Он считает, что действия Юрия Луценко "явно и очевидно выходят за пределы его полномочий, как генпрокурора".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".