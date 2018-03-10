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    Кирилл Молчанов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 46
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    Политолог Кирилл Молчанов
    Говорить о миротворцах для Донбасса будут весь 2018 год — Молчанов
    11:28 12.02.2018
    309Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Идея миротворцев на Донбассе способна объединить и украинский политикум, и украинское общество, считает политолог Кирилл Молчанов.
    Политолог Кирилл Молчанов
    Власть придумает схему непрямой закупки газа у РФ - эксперт
    15:32 02.01.2018
    1152Дело - труба! В Украине кризис с газом
    С началом закупки газа у РФ позиции главы "Нафтогаза" Андрея Коболева начнут стремительно падать, а его политические амбиции вряд ли будут иметь перспективы, считает политолог Кирилл Молчанов.
    Политолог Кирилл Молчанов
    В Украине нет лидеров, которые могут собрать Крещатик протестующих - Молчанов
    18:49 26.12.2017
    316Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог Кирилл Молчанов допускает, что в феврале организаторы акций Саакашвили будут пытаться вывести несколько десятков тысяч людей на протесты.
    Молчанов: главной технологией на местных выборах был подкуп избирателей. Видео
    Эксперт назвал цифры, сколько платили в разных областях на выборах ОТГ 
    04:43 08.11.2017
    187
    По словам политолога, кандидата политических наук Кирилла Молчанова, сделав все выводы власть придет к заключению, что категорически не нужно отказываться от мажоритарной системы на предстоящих парламентских выборах.
    Майдан Незалежности в Киеве. Архивное фото
    Экспертное мнение: страна погружается в экономический и политический кризис
    19:43 08.07.2017
    5164Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разворачивающиеся сейчас процессы позволяют предположить, что политическая осень будет горячей. Но прогнозы делать сложно, ведь ключевые решения принимаются не в Киеве, указывают политологи.
    Саммит G20: для Украины прозвучал тревожный звонок — Молчанов, Видео
    Саммит G20: для Украины прозвучал тревожный звонок - эксперт 
    22:36 07.07.2017
    14380Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам политолога Кирилла Молчанова, на субботу назначен завтрак между участниками "нормандского формата", только без Украины, что вызывает огромную озабоченность украинской стороны.
    Юрий Луценко
    Украина: взрывы внутри, опасность снаружи. Эксперты подвели итоги недели
    19:17 07.07.2017
    2107Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Власть показательно борется с коррупцией в своих рядах, но главные зрители этого шоу - за океаном. При этом ситуацию в стране грозит взорвать грядущая война за "ПриватБанк", отмечают эксперты.
    политолог Кирилл Молчанов
    Молчанов: идею реинтеграции Донбасса подгадали к поездке Порошенко в США
    11:59 21.06.2017
    886Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Политолог Кирилл Молчанов заявил, что законопроект подали на рассмотрение СНБО, чтобы Петр Порошенко мог описать видение украинской стороны, как должно произойти восстановление территориальной целостности.
    политолог Кирилл Молчанов
    Политолог об отставке Стеця, играх в НАПК и полурешении Стокгольмского суда
    07:05 01.06.2017
    1668Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава мининформполитики подал в отставку, НАПК не утвердило заключение по е-декларации премьера, а "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража. События анализирует политолог Кирилл Молчанов.
    Политолог Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Под пенсионную реформу голоса в Раде будут скупать – Молчанов
    10:14 15.05.2017
    667
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что Порошенко опять использует Гройсмана как громоотвод за антисоциальные решения, и неудача в вопросе пенсионной реформы может стать формальным поводом для смены премьера.
    Андрей Артеменко
    Без гражданства Украины Артеменко не смогут судить за госизмену - Молчанов
    23:56 04.05.2017
    274Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил: властям нужно было выбирать, либо лишать скандального нардепа гражданства, либо закрыть возбужденное против него дело.
    Беспорядки в Одессе. Архивное фото
    Трагедия 2 мая в Одессе: политики работают на раскол общества – политолог
    16:07 02.05.2017
    1503Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что спекуляции на трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе будут продолжаться, пока не появится решение суда.
    Молчанов: безвизовый режим позволит ЕС держать Украину на коротком поводке. Видео
    Молчанов: безвизовый режим позволит держать Украину "на коротком поводке" 
    01:17 19.04.2017
    1221Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам политолога, кандидата политических наук Кирилла Молчанова, предоставление безвизового режима позволит Евросоюзу "держать Украину на коротком поводке".
    Кирилл Молчанов
    Чем обернутся для страны и граждан реформы Гройсмана? Мнение эксперта
    08:30 10.04.2017
    1488Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Политолог Кирилл Молчанов высказал мнение, что заявление премьер-министра о реформах направлено больше на внешних партнеров, а реализовывать на практике непопулярные решения никто, скорее всего, не будет.
    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Эксперт о газовых олигархах, табачных монополистах и подорожании метро
    11:49 06.04.2017
    1051
    День 5 апреля в Раде прошел бурно: сначала радикалы требовали отставки главы НКРЭКУ, а также пресечь коррупционную газовую схему Фирташа-Левочкина, потом слушали отчет главы НАПК и требовали ее отставки.
    Кирилл Молчанов
    Эксперт: требования МВФ - суровые, а мы "включим дурачка"
    02:40 06.04.2017
    612Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По старой традиции Кабмин перед получением очередного транша пообещал МВФ все, что угодно, а дальше будет просто тянуть время. Такой прогноз в эфире "ГС" сделал политолог Кирилл Молчанов.
    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Молчанов: Рада – это болото, но досрочных выборов пока не будет
    13:20 19.03.2017
    391
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что Гройсману нужно самому инициировать свою отставку, если он и дальше хочет заниматься политикой в Украине.
    Кирилл Молчанов
    Савченко делает ставку на украинцев, уставших от нынешней власти – Молчанов
    20:24 24.02.2017
    806Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что цель Надежды Савченко - разорвать парадигму, что пока Украина пребывает в затяжном конфликте на Востоке, то политические перемены в стране - невозможны.
    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Многие украинцы не доживут до нового пенсионного возраста - Молчанов
    22:45 10.02.2017
    2242Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что сотрудничество с МВФ свелось к тому, что Украина становится антисоциальным государством.
    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Разговор с Трампом. Порошенко хватается за соломинку - эксперт
    10:23 05.02.2017
    10962Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" подчеркнул, что в мировой повестке дня вопрос Украины опускается все ниже, поэтому Порошенко крайне важно договориться с Трампом о личной встрече.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Политолог Кирилл Молчанов
    Говорить о миротворцах для Донбасса будут весь 2018 год — Молчанов
    11:28 12.02.2018
    309
    Идея миротворцев на Донбассе способна объединить и украинский политикум, и украинское общество, считает политолог Кирилл Молчанов.
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