По словам политолога, кандидата политических наук Кирилла Молчанова, сделав все выводы власть придет к заключению, что категорически не нужно отказываться от мажоритарной системы на предстоящих парламентских выборах.
Политолог Кирилл Молчанов заявил, что законопроект подали на рассмотрение СНБО, чтобы Петр Порошенко мог описать видение украинской стороны, как должно произойти восстановление территориальной целостности.
Глава мининформполитики подал в отставку, НАПК не утвердило заключение по е-декларации премьера, а "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража. События анализирует политолог Кирилл Молчанов.
Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что Порошенко опять использует Гройсмана как громоотвод за антисоциальные решения, и неудача в вопросе пенсионной реформы может стать формальным поводом для смены премьера.
Политолог Кирилл Молчанов высказал мнение, что заявление премьер-министра о реформах направлено больше на внешних партнеров, а реализовывать на практике непопулярные решения никто, скорее всего, не будет.
День 5 апреля в Раде прошел бурно: сначала радикалы требовали отставки главы НКРЭКУ, а также пресечь коррупционную газовую схему Фирташа-Левочкина, потом слушали отчет главы НАПК и требовали ее отставки.
Политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" заявил, что цель Надежды Савченко - разорвать парадигму, что пока Украина пребывает в затяжном конфликте на Востоке, то политические перемены в стране - невозможны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".