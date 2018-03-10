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    Европейский суд по правам человека

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 93
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    Игорь Гужва. Архивное фото
    Адвокат Гужвы готовит жалобу в ЕСПЧ на нарушения в украинских судах
    19:30 12.02.2018
    91Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Игоря Гужвы заявила, что считает решение об объявлении ее подзащитного в розыск несправедливым и преждевременным.
    Минюст Украины
    Украина до конца года подаст в ЕСПЧ новый иск против РФ - Минюст
    14:32 30.01.2018
    138
    Как заявил глава Минюста Украины Павел Петренко, готовим еще одно заявление, где будет описываться системность нарушения прав украинских граждан только по признакам гражданства.
    Европейский суд по правам человека
    В ЕСПЧ рассказали, сколько рассматривается жалоб Украины против РФ
    12:58 25.01.2018
    166
    Как сообщил председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди, в ЕСПЧ находятся "254 индивидуальные жалобы против РФ по востоку Украины и Крыму и пять межгосударственных жалоб Украины против России".
    Народный депутат Борислав Розенблат
    Розенблат подал на Украину в Европейский суд по правам человека
    10:21 15.01.2018
    1724Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам адвоката Розенблата Алексея Шевчука, для суда собраны все нарушения от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до "легализации ручным судьей венгерского самолета".
    Европейский суд по правам человека
    В ЕСПЧ поступили дополнительные материалы к иску против РФ по Донбассу
    05:19 26.10.2017
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    Украина подала уже пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ удовлетворил сразу 12 тыс исков украинцев к государству
    15:04 13.10.2017
    853
    Европейский суд по правам человека фактически признал проблему невыполнения Украиной решений национальных судов по искам граждан системной и подлежащими удовлетворению свыше 12 тысяч жалоб украинцев.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    ЕСПЧ вынудит Украину забыть о "Роттердам+" - адвокат
    11:50 06.10.2017
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    Практика рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека обычно сильно затягивается, поэтому является ли обоснованной цена угля, Украина узнает при другом президенте, считает адвокат Елена Карнаух.
    Мать Олеся Бузины Валентина Бузина с портретом покойного сына
    ЕСПЧ принял к рассмотрению иск матери Бузины - адвокат
    11:32 20.09.2017
    283Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Адвокат Ренат Кузьмин сообщил, что Европейский суд по правам человека принял к производству дело Бузины и рассмотрит его при первой возможности.
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ подтвердил решение по теракту в Беслане, РФ должна выплатить €2,9 млн
    03:28 20.09.2017
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    В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ решил вернуть должности 17 люстрированым судьям
    22:49 26.06.2017
    620Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По восьми делам уже назначено рассмотрение всем составом Верховного суда. Ярослав Романюк отметил, что планируют как можно быстрее рассмотреть все 17 заявлений.
    Мать Олеся Бузины Валентина Бузина с портретом покойного сына
    Мать Олеся Бузины намерена обратиться в Европейский суд по правам человека
    20:34 02.06.2017
    746Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    По информации экс-заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, после получения официального ответа от Уполномоченного рады адвокаты потерпевшей стороны намерены подать иск к Украине в Европейский суд по правам человека.
    Во время Евромайдана. Архивное фото
    Азаров сообщил об иске в международный суд о признании Майдана переворотом
    16:49 29.05.2017
    936Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, Комитет спасения Украины занимается подачей иска в один из международных судов с требованием признания событий трехлетней давности в Украине государственным переворотом.
    Европейский суд по правам человека. Архивное фото
    Украина передаст ЕСПЧ дополнительные доказательства против РФ - Минюст
    23:59 23.05.2017
    249
    Министр юстиции Павел Петренко заявил, что на следующей неделе "будет презентация ряда доказательств, которые установили совместно с коллегами из различных правоохранительных органов".
    Андрей Артеменко
    Артеменко будет бороться за гражданство Украины
    18:14 11.05.2017
    82
    Адвокат Андрея Артеменко сообщил, что его подзащитный уже обжаловал в Высшем административном суде указ президента о лишении его украинского гражданства.
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ обязал Россию выплатить 3 млн евро по делу о теракте в Беслане
    11:47 13.04.2017
    371
    Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.
    Европейский суд по правам человека
    Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ из-за действий российских властей в Крыму
    06:04 31.03.2017
    342
    Жалоба подана в связи со внесением российскими властями Меджлиса в список экстремистских организаций, а также в связи запретом его деятельности на полуострове.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    Защита экс-директора Украинской библиотеки в Москве обратилась в ЕСПЧ
    17:27 06.02.2017
    35
    Адвокат Иван Павлов пояснил, что обратился в Европейский суд по правам человека, потому что считает нарушенными правам своей доверительницы.
    Анзор Губашев во время судебного заседания по делу об убийстве Бориса Немцова
    ЕСПЧ обязал РФ выплатить 13 тыс евро двум обвиняемым в убийстве Немцова
    02:41 31.01.2017
    369Годовщина убийства Бориса Немцова
    Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу защиты и постановил взыскать в пользу братьев Губашевых, обвиняемых в убийстве российского политика, компенсацию по 6,5 тысяч евро каждому.
    Европейский суд по правам человека
    ЕСПЧ: РФ лидирует по решениям о нарушении прав человека в 2016 г
    15:46 26.01.2017
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    Как сообщает ЕСПЧ, в России чаше всего нарушалось право на свободу и безопасность (153), а также статьи конвенции, связанные с обращением, нарушающим человеческое достоинство.
    Министр юстиции Украины Павел Петренко. Архивное фото
    Петренко: Украина с 2014 года подала против РФ пять исков в ЕСПЧ
    23:59 23.01.2017
    282
    По словам министра юстиции Павла Петренко, общее количество международных дел, которые на сегодняшний день рассматриваются тем или иным судом, составляет пять больших дел Украины против России.
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Адвокат Гужвы готовит жалобу в ЕСПЧ на нарушения в украинских судах
    19:30 12.02.2018
    91
    Адвокат Игоря Гужвы заявила, что считает решение об объявлении ее подзащитного в розыск несправедливым и преждевременным.
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