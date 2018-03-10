По словам адвоката Розенблата Алексея Шевчука, для суда собраны все нарушения от незаконной прослушки народного депутата с нарушениям регламента Верховного Рады до "легализации ручным судьей венгерского самолета".
Практика рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека обычно сильно затягивается, поэтому является ли обоснованной цена угля, Украина узнает при другом президенте, считает адвокат Елена Карнаух.
По информации экс-заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, после получения официального ответа от Уполномоченного рады адвокаты потерпевшей стороны намерены подать иск к Украине в Европейский суд по правам человека.
По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, Комитет спасения Украины занимается подачей иска в один из международных судов с требованием признания событий трехлетней давности в Украине государственным переворотом.
Суд постановил, что Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".