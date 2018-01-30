Украина до конца года подаст в ЕСПЧ новый иск против РФ - Минюст

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Киев до конца года подаст в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск к РФ, обвинив Москву в преследовании украинцев "по национальному признаку", заявил во вторник журналистам глава Минюста Украины Павел Петренко.

Ранее председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди сообщил, что в настоящий момент на рассмотрении суда находятся пять межгосударственных жалоб Украины против России.

"Мы сейчас готовим еще одно заявление, где будет описываться системность нарушения прав украинских граждан только по признакам гражданства",- заявил Петренко. По его утверждению, РФ якобы преследует украинцев и системно нарушает их права только из-за украинского гражданства. Он уточнил, что новый иск будет подан до конца 2018 года.

И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ранее заявила, что украинские власти придумывают факты об ущемлении прав человека в Крыму вместо того, чтобы заниматься решением своих внутренних проблем, лезут "со своим самоваром" в чужое государство. Она напомнила, что на самой Украине уже несколько лет длится вооруженный конфликт и по-настоящему ущемляются права человека.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.