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    Адвокат Гужвы готовит жалобу в ЕСПЧ на нарушения в украинских судах

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (103)

    (обновлено: )6110
    Адвокат Игоря Гужвы заявила, что считает решение об объявлении ее подзащитного в розыск несправедливым и преждевременным.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Адвокат главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы заявила, что намерена обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой о нарушении прав ее подзащитного в украинских судах.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в понедельник Шевченковский районный суд Киева объявил Гужву в розыск в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Данное решение суда не подлежит обжалованию, розыск Гужвы возложен на прокуратуру.

    "Мы будем жаловаться в ЕСПЧ на несправедливый суд, потому что много нарушений, в частности, и данное решение принято с нарушением. По поводу решения о задержании и так далее", — заявила адвокат Елена Клименко журналистам в понедельник после объявления решения суда об объявлении Гужвы в розыск.

    Она добавила, что считает решение несправедливым и преждевременным. "Я считаю это решение несправедливым, он не скрывается, он открыт для общения… Суду были предоставлены все справки, где он находится и лечится, поэтому это решение преждевременное", — заявила адвокат.

    Гужва ранее выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

    Против Гужвы в Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева ранее предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.

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