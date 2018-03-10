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    Boeing-777

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Обломки самолета MH17
    Украина подписалась под соглашением о расследовании крушения MH17
    03:42 21.09.2017
    1789Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Подписав соглашение, Украина, Австралия, Малайзия, Нидерланды и Бельгия подтвердили свою приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми.
    Обломки самолета MH17
    Украина и Нидерланды скоро подпишут меморандум по сбитому Boeing-777
    00:37 31.08.2017
    557Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как пояснила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, "голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    РФ передала Нидерландам дополнительные данные РЛС по сбитому Boeing-777
    04:31 25.08.2017
    640Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Информация была получена в ответ на дополнительный запрос Нидерландов. Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, полученные от России.
    Трагедия рейса МН17: три года после крушения 
    14:39 17.07.2017
    372Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В понедельник исполняется три года с момента крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
    Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком
    Порошенко почтил память погибших при крушении МН17 в Донбассе
    09:53 17.07.2017
    346Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Глава государства отметил, что расследование причины аварии крушения малайзийского Boeing-777 - это "общий долг" перед памятью погибших.
    Обломки МН17 в Нидерландах. Архивное фото
    США поддержали передачу Нидерландам права суда по делу о крушении МН17
    05:22 07.07.2017
    566Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В Госдепе США призвали все страны принять меры к выполнению резолюции 2166 СБ ООН, которая предусматривает "полное, тщательное и независимое международное расследование инцидента".
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    Крушение MH17: Нидерланды подумывают о международном трибунале
    00:59 01.07.2017
    570Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Нидерланды не могут самостоятельно принять решение о том, как и где пройдет суд, так как его должны совместно принять страны, сотрудничающие в уголовном расследовании крушения, а именно Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия.
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    Украина весной возобновит поиск останков на месте крушения MH17
    00:59 17.02.2017
    227Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как сообщил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, "контакты в регионе изъявили свое желание возобновить поиск человеческих останков и личных вещей весной, когда сойдет снег".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Нидерланды направят РФ новый запрос для получения данных с радаров по MH17
    04:58 31.01.2017
    174Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    По данным СМИ, нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную ранее Москвой в рамках расследования крушения авиалайнера в небе над Донбассом.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    ГПУ: установлены 100 человек, причастных к доставке ЗРК "Бук" в Донбасс
    14:42 14.12.2016
    789Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как отметил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук, подозреваемые по делу о крушении малайзийского лайнера до сих пор не объявлены, поскольку роль каждого из участников еще устанавливается.
    Часть реконструированной передней части фюзеляжа Boeing, сбитого под Донецком
    Минтранс Малайзии просит РФ продолжить взаимодействие по МН17
    02:27 09.12.2016
    5332Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как отмечается, встреча министра транспорта РФ Максима Соколова с министром транспорта Малайзии Дато Шри Лиоу Тионг Лай состоялась в среду, 7 декабря.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Расследование по крушению MH17 завершат весной 2017 года - Климкин
    06:42 28.10.2016
    923Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Глава украинского МИД отметил, что от результатов расследования будет зависеть то, какой суд будет рассматривать это дело - международный трибунал или один из национальных судов стран, имеющих отношение к аварии.
    Обломки самолета MH17
    РФ передала Нидерландам данные по крушению малайзийского Boeing – СМИ
    22:36 26.10.2016
    1194Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Министр юстиции Нидерландов заявил, что решение о том, есть ли среди материалов радиолокационные данные и могут ли материалы быть использованы для уголовного расследования, будет принимать прокуратура.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    У Нидерландов есть два варианта процесса над виновными в крушении МН17
    05:47 25.10.2016
    12348Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Как сообщается, первый вариант фокусируется на международном трибунале. Второй предусматривает проведение национального судебного процесса одной из стран, которая участвует в международной совместной следственной группе.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    В Нидерландах опровергли предоставление РФ радарных данных по MH17
    15:57 06.10.2016
    4149Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как отметил представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим Де Браун, голландские правоохранители не собираются публично опровергать заявления представителей МИД РФ.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ высказал послу Нидерландов сомнения в объективности доклада по MH17
    10:38 04.10.2016
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    Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
    Петр Порошенко о докладе по расследованию крушения МН17. Видео
    Порошенко о результатах расследования по МН17 
    04:28 29.09.2016
    862Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    Крушение МН17: в этом году общество не узнает имен виновных - эксперт
    02:48 29.09.2016
    117Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    По мнению политического аналитика Андрея Видишенко, в ближнесрочной и среднесрочной перспективе общество не узнает всех фактов о крушении MH17. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (справа)
    Записи разговоров по делу MH17 представил Киев – прокуратура Нидерландов
    00:16 29.09.2016
    8823Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    В ходе презентации результатов расследования международной группы журналистам дали прослушать перехваченные записи телефонных разговоров. Русскоязычные собеседники обсуждали, в том числе, обстоятельства доставки ЗРК "Бук".
    Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке
    Следствие ожидает от РФ ответа на ряд запросов по МН17 - Вестербеке
    22:45 28.09.2016
    2126
    Международная следственная группа, представившая в среду предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
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