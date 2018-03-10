В понедельник исполняется три года с момента крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Нидерланды не могут самостоятельно принять решение о том, как и где пройдет суд, так как его должны совместно принять страны, сотрудничающие в уголовном расследовании крушения, а именно Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия.
По данным СМИ, нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную ранее Москвой в рамках расследования крушения авиалайнера в небе над Донбассом.
Как отметил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук, подозреваемые по делу о крушении малайзийского лайнера до сих пор не объявлены, поскольку роль каждого из участников еще устанавливается.
Глава украинского МИД отметил, что от результатов расследования будет зависеть то, какой суд будет рассматривать это дело - международный трибунал или один из национальных судов стран, имеющих отношение к аварии.
Министр юстиции Нидерландов заявил, что решение о том, есть ли среди материалов радиолокационные данные и могут ли материалы быть использованы для уголовного расследования, будет принимать прокуратура.
Как сообщается, первый вариант фокусируется на международном трибунале. Второй предусматривает проведение национального судебного процесса одной из стран, которая участвует в международной совместной следственной группе.
Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
Международная следственная группа, представившая в среду, 28 сентября, предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
В ходе презентации результатов расследования международной группы журналистам дали прослушать перехваченные записи телефонных разговоров. Русскоязычные собеседники обсуждали, в том числе, обстоятельства доставки ЗРК "Бук".
Международная следственная группа, представившая в среду предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".