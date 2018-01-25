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    В ЕСПЧ рассказали, сколько рассматривается жалоб Украины против РФ

    (обновлено: )12303
    Как сообщил председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди, в ЕСПЧ находятся "254 индивидуальные жалобы против РФ по востоку Украины и Крыму и пять межгосударственных жалоб Украины против России".
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. 

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Резолюция ПАСЕ для Украины и РФ. Опрос экспертов
    В настоящий момент на рассмотрении ЕСПЧ находятся пять межгосударственных жалоб Украины против России, сообщил председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

    Раймонди сообщил на пресс-конференции, что в ЕСПЧ находятся "254 индивидуальные жалобы против РФ по востоку Украины и Крыму и пять межгосударственных жалоб Украины против России".

    По его словам, в страсбургский суд подано 2,8 тысячи индивидуальных жалоб граждан или организаций против Украины, связанных с ситуаций в Донбассе и в Крыму.

    Ранее руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов заявил, что если киевские власти откажутся выплачивать ущерб, нанесенный крымчанам в результате ряда блокад, будут поданы иски в Европейский суд по правам человека.

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