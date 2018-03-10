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    Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Появились кадры автопробега памяти Кузьмы Скрябина. Видео
    Появились кадры автопробега памяти Кузьмы Скрябина 
    20:19 02.02.2018
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    В Кривом Роге произошел автопробег Кузьмы Скрябина, который погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области. Более двадцати автомобилей отправились к месту гибели музыканта.
    Год со дня гибели Скрябина. Несколько эпизодов его жизни
    По роману Скрябина снимут фильм
    22:48 21.07.2017
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    Роман "Я, Победа и Берлин" вышел в 2006 году. Это автобиографический рассказ о поездке Кузьмы с другом по кличке Бард в Берлин. Герои путешествуют в столицу Германии на старом автомобиле марки "Победа".
    Памятник Кузьме Скрябину
    В Луцке установили новый памятник Скрябину
    03:37 24.08.2016
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    По информации СМИ, в Луцке в "Сити-парке" на месте предыдущего памятника Кузьме Скрябину установили новый, на котором популярный украинский певец сидит на скамейке.
    Группа Скрябин
    Сегодня "Кузьме" Скрябину исполнилось бы 48 лет
    16:01 17.08.2016
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    Известному украинскому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма "Скрябин") в среду, 17 августа, могло бы исполниться 48 лет. Музыкант погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.
    Песня Алисы Вокс - Сама
    Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит "Скрябина" 
    18:45 04.05.2016
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    Бывшая солистка российской группы "Ленинград", певица Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит Кузьмы "Скрябина". На этот раз она презентовала русскоязычный вариант его песни "Спи собі сама" под названием "Сама".
    Певица Алиса Вокс
    В дебютный альбом экс-солистки "Ленинграда" Вокс войдут песни "Скрябина"
    03:47 16.04.2016
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    Накануне в сети разразился скандал: новая песня Вокс "Держи" оказалась переведенной на русский язык песни Андрея Кузьмено (Кузьмы Скрябина) "Тримай її за руку".
    Алиса Вокс - Держи. Видео
    Экс-солистка "Ленинграда" сняла клип на песню Кузьмы Скрябина 
    08:37 15.04.2016
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    Песня "Тримай її за руку" была написана в 2012 году и исполнялась на украинском языке. В клипе Алисы Вокс Кузьменко указан в качестве автора музыки и слов.
    Аллея Кузьмы Скрябина в Одессе
    В Одессе восстановили аллею Кузьмы Скрябина
    19:52 10.04.2016
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    Как сообщают местные СМИ, в субботу, 9 апреля, в годовщину создания аллеи, участники акции посадили в парке липы и калину. Кроме того, они починили памятную плиту Кузьме Скрябину.
    Памятник Кузьме в Луцке временно демонтировали
    В Луцке демонтировали памятник "Кузьме" Скрябину
    18:50 02.03.2016
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    Памятник демонтировали по просьбе матери музыканта Ольги Кузьменко для реконструкции и придания большего сходства с музыкантом. После реконструкции памятник будет установлен на прежнем месте.
    В Одессе облили краской стену памяти Кузьмы Скрябина
    В Одессе облили краской стену памяти "Кузьмы" Скрябина
    19:26 15.02.2016
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    Памятник погибшему в ДТП музыканту Андрею Кузьменко является неофициальным, поэтому одесская полиция вряд ли будет искать вандалов, пишут местные СМИ.
    Открытие мемориальной доски Скрябину во Львове
    Открытие мемориальной доски Скрябину во Львове 
    02:17 07.02.2016
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    В Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины во Львове открыли мемориальную доску в честь памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в ДТП в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
    Во Львове пограничники открыли мемориальную доску Скрябину
    Во Львове пограничники открыли мемориальную доску Скрябину
    22:17 06.02.2016
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    В 2006 году певец принял участие в съемках программы "Западный рубеж" и написал одноименную песню, которая ныне является своеобразной визитной карточкой регионального управления.
    Год со дня гибели Скрябина. Несколько эпизодов его жизни
    Год со дня гибели Скрябина. Несколько эпизодов его жизни 
    22:51 02.02.2016
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    Во вторник исполнилось год со дня смерти певца и музыканта, лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Музыкант погиб в ДТП возле села Лозоватка в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года.
    Последнее интервью Кузьмы. Видео
    Год со дня гибели Андрея Кузьменко. Последнее интервью лидера "Скрябина" 
    16:01 02.02.2016
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    Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. От полученных травм известный артист погиб на месте происшествия.
    Церемония прощания с лидером Скрябина Андреем Кузьменко на Майдане Незалежности
    Во вторник исполняется год со дня гибели Скрябина
    04:20 02.02.2016
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    Андрей Кузьменко погиб 2 февраля минувшего года, возвращаясь с концерта в Кривом Роге. Его джип столкнулся с молоковозом на закругленном участке трассы.
    Год без Кузьмы
    Год без Кузьмы: клип на песню "Конец фильма" 
    12:38 26.01.2016
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    Незадолго до годовщины со дня смерти знаменитого певца Андрея Кузьменко был опубликован клип, в который включены раритетные записи с его концертов, а также его архивные фото.
    Церемония прощания с лидером Скрябина Андреем Кузьменко на Майдане Незалежности
    Улицу Котовского в Киеве предлагают переименовать в честь Скрябина
    16:48 13.01.2016
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    Как отмечается в петиции, "этого человека любит вся Украина, и будет правильно переименовать улицу какого-то старого СССР-ского деда на героя Украины - Андрея Кузьменко (Скрябина)".
    Последствия обстрела Мариуполя
    Трагедии на фоне мира. Что читала Украина в 2015 году
    14:36 05.01.2016
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    Война и мир. Новости, наполнявшие ленты новостей украинских информационных агентств, на самом деле очень точно отражают то, чем жила наша страна весь этот неспокойный 2015-й.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Утраты 2015 года: Майя Плисецкая, Эльдар Рязанов, Кузьма Скрябин... 
    13:00 05.01.2016
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    Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
    Высадка деревьев на Аллее патриотов памяти Кузьмы Скрябина
    Высадка деревьев на "Аллее патриотов" памяти Кузьмы Скрябина 
    17:47 11.11.2015
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    В Дарницком районе столицы состоялась акция, посвященная памяти музыканта Андрея Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области.
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