Роман "Я, Победа и Берлин" вышел в 2006 году. Это автобиографический рассказ о поездке Кузьмы с другом по кличке Бард в Берлин. Герои путешествуют в столицу Германии на старом автомобиле марки "Победа".
Бывшая солистка российской группы "Ленинград", певица Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит Кузьмы "Скрябина". На этот раз она презентовала русскоязычный вариант его песни "Спи собі сама" под названием "Сама".
В Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины во Львове открыли мемориальную доску в честь памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в ДТП в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины во Львове открыли мемориальную доску в честь памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который погиб в ДТП в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
Бывшая солистка российской группы "Ленинград", певица Алиса Вокс выпустила второй кавер на хит Кузьмы "Скрябина". На этот раз она презентовала русскоязычный вариант его песни "Спи собі сама" под названием "Сама".