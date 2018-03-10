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Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. В 1932-1934 годах Плисецкая жила на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане, где ее отец работал начальником советских угольных рудников. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян.