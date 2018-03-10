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    Майя Плисецкая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Балерина Майя Плисецкая. Архивное фото
    Год назад скончалась выдающаяся танцовщица Майя Плисецкая
    03:40 02.05.2016
    321
    Выдающаяся танцовщица второй половины XX века, прима-балерина, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве.
    М.Плисецкая
    Артисты со всего мира примут участие в Лондоне в концерте памяти Майи Плисецкой
    23:48 05.03.2016
    165
    По словам организаторов, в программе примут участие артисты Ла Скалы, Баварской государственной оперы, Парижской оперы, Королевского балета, Венского государственного балета.
    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Утраты 2015 года: Майя Плисецкая, Эльдар Рязанов, Кузьма Скрябин... 
    13:00 05.01.2016
    2057
    Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
    Кутюрье Пьер Карден
    Пьер Карден не приедет на посвященный Плисецкой вечер в Москве
    17:35 20.11.2015
    174
    Знаменитый французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден, одной из "муз" которого была Майя Плисецкая, по состоянию здоровья не сможет присутствовать на ее вечере памяти в Москве.
    Майя Плисецкая
    Девяносто лет назад родилась выдающаяся балерина Майя Плисецкая
    09:18 20.11.2015
    407
    Танцовщица прославилась своим исполнением партий в балетах "Кармен-сюита", "Лебединое озеро", "Болеро" и других. Знаменитая прима-балерина Большого театра не дожила до своего юбилея полгода.
    Большой театр почтил память Майи Плисецкой. Видео
    Большой театр почтил память Майи Плисецкой 
    20:42 03.05.2015
    3384
    В Большом театре перед началом спектакля "Дама с камелиями" почтили минутой молчания память выдающейся балерины современности Майи Плисецкой.
    Майя Плисецкая, Родион Щедри. Архивное фото
    Прощание с Майей Плисецкой состоится в Германии в кругу родных и близких
    18:34 03.05.2015
    5929
    Родион Щедрин ознакомил директора Большого театра Владимира Урина с той частью их совместного с Майей Плисецкой завещания, которое касается прощания и ритуала захоронения.
    Майя Плисецкая
    Майя Плисецкая: богиня на сцене и в жизни 
    08:37 03.05.2015
    3078
    Выдающаяся балерина, прима Большого театра Майя Плисецкая скончалась в субботу в Германии на 90-м году жизни.
    Майя Плисецкая. Архивное фото
    Плисецкую похоронят в России, прощание состоится в Большом театре
    03:59 03.05.2015
    60052
    Связанные с прощанием и похоронами вопросы будут обсуждаться позже, а решение будет принимать вдовец балерины, выдающийся композитор Родион Щедрин.
    Майя Плисецкая. Архивное фото
    Майя Плисецкая. Справка
    22:24 02.05.2015
    3847
    Выдающаяся танцовщица второй половины XX века, прима-балерина, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве.
    Балерина Майя Плисецкая. Архивное фото
    Скончалась балерина Майя Плисецкая - СМИ
    21:12 02.05.2015
    8870
    Балерина Майя Плисецкая скончалась в Германии, сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин. Он назвал Плисецкую символом русского балета ХХ века.
    Балерина Майя Плисецкая
    Выдающейся танцовщице Майе Плисецкой исполняется 89 лет
    01:59 20.11.2014
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    Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. В 1932-1934 годах Плисецкая жила на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане, где ее отец работал начальником советских угольных рудников. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян.
    М.Плисецкая
    Путин считает хореографию балерины Плисецкой эталонной
    10:35 20.11.2013
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    Сегодня выдающаяся танцовщица второй половины XX века, вошедшая в историю балета феноменальным творческим долголетием, прима-балерина, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая отмечает свой 88 день рождения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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