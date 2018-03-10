Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. В 1932-1934 годах Плисецкая жила на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане, где ее отец работал начальником советских угольных рудников. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян.
Сегодня выдающаяся танцовщица второй половины XX века, вошедшая в историю балета феноменальным творческим долголетием, прима-балерина, народная артистка СССР Майя Михайловна Плисецкая отмечает свой 88 день рождения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".