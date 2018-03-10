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    "Скрябин" (группа)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В субботу, 17 июня, на стадионе "Львов Арена" группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком сыграла последний концерт мирового тура. Во время концерта Святослав Вакарчук спел песню лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.
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