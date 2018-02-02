Появились кадры автопробега памяти Кузьмы Скрябина

"Свой последний концерт Андрей провел 1 февраля 2015 в Кривом Роге. Тогда со сцены Дворца молодежи и студентов артист исполнял всем полюбившиеся песни. Следующим утром, управляя внедорожником, Андрей не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с молоковозом. В результате аварии музыкант погиб на месте. В память о великом человеке третий год подряд проводится автопробег", — говорится в описании к видео, размещенном на Youtube-канале "Первого Криворожского".

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В пятницу исполнилось три года со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.