наверх
02.02.201821:31
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появились кадры автопробега памяти Кузьмы Скрябина

    (обновлено: )99
    В Кривом Роге произошел автопробег Кузьмы Скрябина, который погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области. Более двадцати автомобилей отправились к месту гибели музыканта.
    Первый Криворожский/Youtube

    "Свой последний концерт Андрей провел 1 февраля 2015 в Кривом Роге. Тогда со сцены Дворца молодежи и студентов артист исполнял всем полюбившиеся песни.  Следующим утром, управляя внедорожником, Андрей не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с молоковозом.  В результате аварии музыкант погиб на месте. В память о великом человеке третий год подряд проводится автопробег", — говорится в описании к видео, размещенном на Youtube-канале "Первого Криворожского".

    Смотрите также: Опубликована последняя песня Кузьмы Скрябина

    В пятницу исполнилось три года со дня смерти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает