Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
Гражданская панихида по народному артисту России Михаилу Семеновичу Светину начнется в 11.00 на сцене Академического театра комедии им. Н.П. Акимова. Михаил Светин будет похоронен на Серафимовское кладбище.
Гражданская панихида по известному актеру состоится в 11:00 на сцене Академического театра комедии им. Н.П. Акимова. С 13.00 до 13.30 пройдет выезд на Серафимовское кладбище, сообщил РИА Новости представитель театра.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".