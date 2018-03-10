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    Михаил Светин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Прощание с Эльдаром Рязановым
    Утраты 2015 года: Майя Плисецкая, Эльдар Рязанов, Кузьма Скрябин... 
    13:00 05.01.2016
    2057
    Минувший год ознаменовался уходом из жизни целого ряда знаменитых деятелей культуры и искусства. В 2015 году завершилась эпоха балерины Майи Плисецкой и режиссера Эльдара Рязанова, погиб певец Кузьма Скрябин.
    Прощание с актером Михаилом Светиным в Санкт-Петербурге
    Прощание с актером Михаилом Светиным 
    17:44 02.09.2015
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    В Санкт-Петербурге в Академическом театре комедии прошла церемония прощания с актером Михаилом Светиным, который скончался в реанимации 30 августа.
    Артист Михаил Светин
    В Петербурге пройдет прощание с актером Светиным
    03:18 02.09.2015
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    Гражданская панихида по народному артисту России Михаилу Семеновичу Светину начнется в 11.00 на сцене Академического театра комедии им. Н.П. Акимова. Михаил Светин будет похоронен на Серафимовское кладбище.
    Народный артист России Михаил Светин в роли Ивана Антоныча Расплюева в Свадьб Кречинского
    Прощание с актером Светиным состоится 2 сентября в Петербурге
    12:16 31.08.2015
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    Гражданская панихида по известному актеру состоится в 11:00 на сцене Академического театра комедии им. Н.П. Акимова. С 13.00 до 13.30 пройдет выезд на Серафимовское кладбище, сообщил РИА Новости представитель театра.
    Народный артист России Михаил Светин в роли Ивана Антоныча Расплюева в Свадьб Кречинского
    Хроника 30 августа: повышение прожиточного минимума, смерть актера Светина
    09:17 31.08.2015
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    В воскресенье, 30 августа, стало известно о решении правительства Украины поднять с 1 сентября минимальную зарплату и прожиточный минимум. В России скончался известный советский актер Михаил Светин.
    Народный артист России Михаил Светин в роли Ивана Антоныча Расплюева в Свадьб Кречинского
    Михаил Светин: актер театра и кино 
    17:14 30.08.2015
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    В воскресенье не стало известного талантливого актера театра и кино Михаила Светина. Актер был госпитализирован около 16.00 субботы в сосудистый центр больницы города Гатчины. Рано утром он скончался.
    Актер Михаил Светин
    В РФ скончался актер Михаил Светин
    11:14 30.08.2015
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    Актера прооперировали, но его состояние оценивалось как тяжелое, он был переведен в реанимацию. По данным некоторых СМИ, Светин был госпитализирован с дачи с диагнозом "инсульт".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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