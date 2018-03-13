В Мелитополе рекламируют надгробия фотографией Кузьмы Скрябина

Фото ria-m.tv

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Мелитополе (Запорожская область) местная ритуальная фирма разместила рекламу памятника с фотографией покойного Кузьмы Скрябина.

Издание "РИА Мелитополь" сообщает, что компания располагается в центре города и имитировала возле своего офиса могилу с памятником Кузьме.

"У входа в фирму оказания ритуальных услуг они соорудили оградку и установили за ней образец своего производства — надгробный знак с высеченным на граните фото Андрея Кузьменко. С цветного фото на черном граните на мелитопольцев, которые проезжают и проходят мимо, смотрит улыбающийся покойный солист группы "Скрябин", — сообщает издание.

Напомним, что известный украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко в феврале 2015 года погиб в ДТП в Днепропетровской области.