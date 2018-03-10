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    Кривой Рог

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 445
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    На месте обрушения крыши завода в Кривом Роге
    В Кривом Роге под завалами крыши завода найдено тело рабочего
    23:16 04.03.2018
    153Украина остановилась в снежных заносах
    На заводе в Кривом Роге обрушилось железобетонное перекрытие в конвертерном цехе из-за накопившегося в течение недели на крыше снега, который превратился в лед. Под завалами нашли тело рабочего.
    Погода
    В Кривом Роге из-за снега обрушилась крыша, под завалами мужчина
    10:30 04.03.2018
    215Украина остановилась в снежных заносах
    От снеговой нагрузки произошло обрушение кровли площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Под завалом конструкций находится один человек, который чистил крышу от снега.
    Арсенал оружия в квартире жителя Кривого Рога
    У жителя Кривого Рога изъяли гранаты и автомат
    18:04 01.03.2018
    120Криминальные войны в Украине
    В квартире криворожанина обнаружили и изъяли автомат Калашникова, три магазина к нему, 158 патронов и две гранаты Ф-1. Решается вопрос о задержании владельца квартиры.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169Украина остановилась в снежных заносах
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    Труп в Кривом Роге
    В Кривом Роге на остановке обнаружили труп
    09:59 01.03.2018
    363
    По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено. Труп будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Тело накрыли клеенкой.
    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    Скандал со знаменами СССР. Командира части отстранили от обязанностей
    16:19 28.02.2018
    713
    По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
    На месте ЧП в Кривом Роге
    В Кривом Роге собака выкопала тело ребенка
    13:15 27.02.2018
    559
    Тело маленького ребенка, которое выкопала собака, находилось практически на поверхности земли. Хозяйка пса немедленно вызвала полицию.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Парад с советскими знаменами. На нацгвардейцев завели дело
    16:13 26.02.2018
    5118
    В полиции отреагировали на инцидент в рамках мероприятия в Кривом Роге по случаю освобождения города от немецких захватчиков. Во время торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами.
    На месте убийства в Кривом Роге
    Муж жестоко убил жену в Кривом Роге
    18:42 25.02.2018
    775
    Патрульные обнаружили труп женщины вечером в субботу. По данным СМИ, между супругами произошла ссора, муж избил жену, отрезал пальцы и пытался перетащить окровавленное тело из комнаты в ванную.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото дня. Скандал с советскими знаменами на параде Нацгвардии в Кривом Роге
    19:48 23.02.2018
    2084Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    В Нацгвардии проведут расследование из-за красных флагов в Кривом Роге
    16:44 23.02.2018
    702
    Командующий Национальной гвардией Украины назначил внутреннее расследование из-за использования его подчиненными советской символики и красных флагов на празднике в Кривом Роге.
    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    В Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли с красными флагами и символикой СССР
    15:53 23.02.2018
    7972
    В Кривом Роге во время празднований дня освобождения города не побоялись вывести на центральную улицу военных с советскими флагами, а также танк с орденом советского боевого знамени на борту.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    В Кривом Роге произошло землетрясение
    18:05 20.02.2018
    532
    Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается, сообщили в ГСЧС.
    В Кривом Роге бандиты, не дождавшись выкупа, убили заложника
    Полиция задержала преступников, убивших заложника в Кривом Роге
    05:15 11.02.2018
    556Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, в похищении и убийстве 20-летнего парня подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.
    Ртутный градусник и таблетки
    В Кривом Роге из-за гриппа закрыли более половины школ
    02:14 11.02.2018
    81Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Согласно информации управления образования Криворожского горсовета, наибольшее количество заболевших в городе - среди школьников младших классов.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    В Кривом Роге на улице нашли убитым молодого мужчину
    21:24 09.02.2018
    523
    Как уточнили правоохранители, тело погибшего найдено возле его гаража, в котором находится автомобиль. При этом на автомобиль никто не позарился.
    Флаг Новороссии
    В Кривом Роге развесят флаги Новороссии
    17:47 08.02.2018
    2557
    Горожан призвали не паниковать при виде флагов Новороссии, которые будут развешаны по Кривому Рогу. Это необходимо для съемок нового фильма Сергея Лозницы.
    Дело о надругательстве над флагом Украины
    В Кривом Роге мужчину посадили за надругательство над национальным флагом
    14:27 07.02.2018
    402
    Отмечается, что такое наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц требовала прокуратура Кривого Рога.
    Появились кадры автопробега памяти Кузьмы Скрябина. Видео
    Появились кадры автопробега памяти Кузьмы Скрябина 
    20:19 02.02.2018
    230
    В Кривом Роге произошел автопробег Кузьмы Скрябина, который погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области. Более двадцати автомобилей отправились к месту гибели музыканта.
    Патрульная полиция на месте попытки самоубийства в Кривом Роге
    В Кривом Роге во время помолвки бывшая возлюбленная жениха выпрыгнула в окно
    18:01 28.01.2018
    1525
    Компания молодых людей решила отметить подачу заявления на регистрацию брака. Во время вечеринки девушка, которая ранее была возлюбленной будущего жениха, попыталась покончить с собой.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    В Кривом Роге бойцы Нацгвардии прошли с красными флагами и символикой СССР
    15:53 23.02.2018
    7972
    В Кривом Роге во время празднований дня освобождения города не побоялись вывести на центральную улицу военных с советскими флагами, а также танк с орденом советского боевого знамени на борту.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Парад с советскими знаменами. На нацгвардейцев завели дело
    16:13 26.02.2018
    5118
    В полиции отреагировали на инцидент в рамках мероприятия в Кривом Роге по случаю освобождения города от немецких захватчиков. Во время торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами.
    Флаг Новороссии
    В Кривом Роге развесят флаги Новороссии
    17:47 08.02.2018
    2557
    Горожан призвали не паниковать при виде флагов Новороссии, которые будут развешаны по Кривому Рогу. Это необходимо для съемок нового фильма Сергея Лозницы.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото дня. Скандал с советскими знаменами на параде Нацгвардии в Кривом Роге
    19:48 23.02.2018
    2084
    По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
    На месте убийства в Кривом Роге
    Муж жестоко убил жену в Кривом Роге
    18:42 25.02.2018
    775
    Патрульные обнаружили труп женщины вечером в субботу. По данным СМИ, между супругами произошла ссора, муж избил жену, отрезал пальцы и пытался перетащить окровавленное тело из комнаты в ванную.
    Бойцы Национальной гвардии в день освобождения Кривого Рога прошли маршем с красными флагами
    Скандал со знаменами СССР. Командира части отстранили от обязанностей
    16:19 28.02.2018
    713
    По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    В Нацгвардии проведут расследование из-за красных флагов в Кривом Роге
    16:44 23.02.2018
    702
    Командующий Национальной гвардией Украины назначил внутреннее расследование из-за использования его подчиненными советской символики и красных флагов на празднике в Кривом Роге.
    На месте ЧП в Кривом Роге
    В Кривом Роге собака выкопала тело ребенка
    13:15 27.02.2018
    559
    Тело маленького ребенка, которое выкопала собака, находилось практически на поверхности земли. Хозяйка пса немедленно вызвала полицию.
    В Кривом Роге бандиты, не дождавшись выкупа, убили заложника
    Полиция задержала преступников, убивших заложника в Кривом Роге
    05:15 11.02.2018
    556
    По информации полиции, в похищении и убийстве 20-летнего парня подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    В Кривом Роге произошло землетрясение
    18:05 20.02.2018
    532
    Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается, сообщили в ГСЧС.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    В Кривом Роге на улице нашли убитым молодого мужчину
    21:24 09.02.2018
    523
    Как уточнили правоохранители, тело погибшего найдено возле его гаража, в котором находится автомобиль. При этом на автомобиль никто не позарился.
    Труп в Кривом Роге
    В Кривом Роге на остановке обнаружили труп
    09:59 01.03.2018
    363
    По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено. Труп будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Тело накрыли клеенкой.
    Погода
    В Кривом Роге из-за снега обрушилась крыша, под завалами мужчина
    10:30 04.03.2018
    215
    От снеговой нагрузки произошло обрушение кровли площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Под завалом конструкций находится один человек, который чистил крышу от снега.
    Самолеты в заснеженном аэропорту Одессы
    В Украине шесть аэропортов закрыты из-за снегопадов - ГСЧС
    16:11 01.03.2018
    169
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о прекращении работы аэропортов в городах Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
    На месте обрушения крыши завода в Кривом Роге
    В Кривом Роге под завалами крыши завода найдено тело рабочего
    23:16 04.03.2018
    153
    На заводе в Кривом Роге обрушилось железобетонное перекрытие в конвертерном цехе из-за накопившегося в течение недели на крыше снега, который превратился в лед. Под завалами нашли тело рабочего.
    Арсенал оружия в квартире жителя Кривого Рога
    У жителя Кривого Рога изъяли гранаты и автомат
    18:04 01.03.2018
    120
    В квартире криворожанина обнаружили и изъяли автомат Калашникова, три магазина к нему, 158 патронов и две гранаты Ф-1. Решается вопрос о задержании владельца квартиры.
    Ртутный градусник и таблетки
    В Кривом Роге из-за гриппа закрыли более половины школ
    02:14 11.02.2018
    81
    Согласно информации управления образования Криворожского горсовета, наибольшее количество заболевших в городе - среди школьников младших классов.
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