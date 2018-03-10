По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается, сообщили в ГСЧС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации МВД, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика.
По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Вадима Голуба, в ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника.
Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается, сообщили в ГСЧС.
В Киеве в четверг члены ОУН пикетировали здание МВД, требуя отставки Арсена Авакова, в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел личные встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.
Торжественное мероприятие в честь 72-й годовщины Великой Победы в Кривом Роге началось в 4 утра. Ветераны, молодежь, представители городской власти, народные депутаты Украины приняли участие в параде и памятном митинге.
Наблюдатели в Кривом Роге заявляют о нарушениях на избирательных участках города. На одном из участков избиратель пытался вынести избирательный бюллетень. Также были обнаружены подписанные заранее протоколы.
Наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали массовый подвоз избирателей к участкам в Кривом Роге. "ОПОРА" призывает правоохранительные органы проверить факт подвоза избирателей на наличие признаков косвенного подкупа и выяснить источник финансирования перевозки.
В воскресенье, 27 марта, в Кривом Роге пройдут внеочередные выборы мэра города. В них будут участвовать 15 кандидатов, пятеро из которых были выдвинуты местными организациями политических партий, остальные – самовыдвиженцы.
В Кривом Роге прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Криворожане опасаются, что будут сорваны сроки проведения выборов, так как закон о назначении внеочередных выборов городского головы не подписан президентом Украины и главой ВР.
У городского совета Кривого Рога на народное вече собрались около тысячи человек. Они считают, что кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул победил во втором туре местных выборов с многочисленными нарушениями.
Около двух тысяч человек пришли к зданию городского совета Кривого Рога, чтобы поддержать кандидата от партии "Самопомич" Юрия Милобога, который проиграл на выборах мэра города кандидату от "Оппозиционного блока" Юрию Вилкулу.
В 1:43 на горячую линию ГСЧС поступило сообщение о взрыве на втором этаже жилого дома, который повлек за собой пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных служб, пожарные, медики.
В Кривом Роге Днепропетровской области активисты в ночь с 7 на 8 февраля снесли памятники коммунистическим деятелям. Никто во время демонтажа памятников задержан не был. Подробнее об инциденте смотрите в фоторепортаже.
По факту ранения журналиста в Кривом Роге во время военных учений полиция начала уголовное производство. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
Экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге. После возложения цветов к памятнику воинам АТО Саакашвили обратился к жителям города с речью. Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой.
На железнодорожном вокзале в Кривом Роге в минувшую субботу группа горожан присоединилась к песенному флешмобу, который уже прошел в ряде других украинских городов, хором исполнив песню "Идет солдат по городу".
Патрульные полицейские Кривого Рога приняли присягу на верность украинскому народу — в городе при участии главы МВД Украины Арсена Авакова и главы Нацполиции Хатии Деканоидзе состоялся запуск работы патрульной полиции. Присягу приняли 474 полицейских.
Действующий мэр Юрий Вилкул прибыл на участок с самого утра, однако проголосовал не первым. Сказал, что его голос - за стабильность и развитие. Семен Семенченко голосовать не будет, потому что не прописан в Кривом Роге.
В Ингулецком районе Кривого Рога проходит массовое нарушение Закона о местных выборах - организация и подвоз избирателей на участки. Договоры с владельцами маршруток заключены "Городской организацией ветеранов" за подписью Николая Кирилловича Дабижи.
Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания за взятку 140 тысяч гривен подполковника Национальной полиции, который после разоблачения выстрелил себе в рот из травматического пистолета. Инцидент произошел в Кривом Роге Днепропетровской области.
В среду, 27 января, за два месяца перед повторными выборами городского головы, Криворожский городской совет принял решение о выделении из бюджета города 50 млн грн для предоставления материальной помощи местным жителям.
Обращаясь к криворожцам у кабинета спикера Верховной Рады, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко посоветовал не протестовать, а воспользоваться интернетом и узнать подписал ли, Владимир Гройсман закон о перевыборах мэра в Кривом Роге.
В Кривом Роге Днепропетровской области прошло вече в поддержку внеочередных выборов городского головы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.
В среду законопроект про Кривому Рогу несколько раз выносился на сигнальное голосование и голосование в первом чтении и в целом, однако с первого раза парламентарии не смогли его утвердить из-за нехватки голосов.
В Кривом Роге уже четвертую неделю не прекращаются споры вокруг выборов городского головы. По итогам голосования во втором туре выборов 15 ноября мэром был избран кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул.
Накануне вечером, между сторонниками кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Самопомич" Юрия Милобога и членами избирательной комиссии произошла потасовка в здании городского совета, где решался вопрос об избрании нового состава шести районных избиркомов.
Около двух тысяч человек пришли к зданию городского совета Кривого Рога, чтобы поддержать кандидата от партии "Самопомич" Юрия Милобога, который проиграл на выборах мэра города кандидату от "Оппозиционного блока" Юрию Вилкулу.
Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев, находясь в Кривом Роге среди протестующих, потребовали отмены решения территориальной комиссии о победе на выборах Юрия Вилкула и отставки всех членов ЦИК Украины.
В Кривом Роге 15 ноября прошел второй тур выборов мэра, на которых городская ТИК признала победителем представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, действующего мэра города. Позже его победу подтвердил и Центризбирком.
По словам посетителей клуба, банда молодых людей с битами и пистолетами ворвалась в заведение и начала стрельбу, в результате которой пострадали люди. По неподтвержденным данным, в больницу с огнестрельными ранениями забрали по меньшей мере двух человек.
В субботу, 17 октября, в Центрально-городском районе Кривого Рога, в доме по улице Лермонтова, 11 произошел взрыв. В результате происшествия были эвакуированы 17 человек, трое из них — дети. Семь человек пострадали.
В Дзержинском районе Кривого Рога вечером в воскресенье произошло ДТП: "ВАЗ-21099" под управлением несовершеннолетнего водителя 1999 года рождения выехал на "встречку" и столкнулся с Daewoo Lanos Госслужбы охраны МВД.
Одна женщина умерла, предположительно из-за отравление газом. Еще одна - получила открытый перелом правой голени, закрытый перелом позвоночника, ожоги тела и была госпитализирована в тяжелом состоянии.