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По словам посетителей клуба, банда молодых людей с битами и пистолетами ворвалась в заведение и начала стрельбу, в результате которой пострадали люди. По неподтвержденным данным, в больницу с огнестрельными ранениями забрали по меньшей мере двух человек.