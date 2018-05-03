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    Резонансное ДТП в Кривом Роге: подозреваемого перевели в СИЗО

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (37)

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    Как сообщили в отделении полиции Кривого Рога, подозреваемый в совершении ДТП находился в больнице под наблюдением конвоя из-за плохого самочувствия, его перевели в СИЗО.
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    1kr.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Водителя Александра Волкова, подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области, перевели из больницы в СИЗО, сообщили Радио Свобода в городском отделении полиции.

    Момент столкновения автомобиля, маршрутки и автобуса в Кривом Роге
    Видео "Первый Криворожский"
    Опубликовано единственное видео момента смертельного ДТП в Кривом Роге

    По данным правоохранителей, водитель находился в больнице под наблюдением конвоя из-за плохого самочувствия.

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    Согласно решению суда, он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев.

    Резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.

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