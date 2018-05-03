Резонансное ДТП в Кривом Роге: подозреваемого перевели в СИЗО

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Водителя Александра Волкова, подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области, перевели из больницы в СИЗО, сообщили Радио Свобода в городском отделении полиции.

По данным правоохранителей, водитель находился в больнице под наблюдением конвоя из-за плохого самочувствия.

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Согласно решению суда, он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев.

Резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.