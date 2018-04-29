На трассе под Кривым Рогом сгорел пассажирский автобус

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье в Днепропетровской области на трассе Кривой Рог — Радушное загорелся автобус.
"Сайт города Кривой Рог" со ссылкой на слова очевидца сообщает, что пожар в пассажирском автобусе произошел приблизительно в 5:40 29 апреля. Автобус должен был совершить поездку по маршруту "Радушное — Александровка — Кривой Рог".
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В момент возгорания транспорт двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс, но не доехал. При пожаре никто не пострадал, автобус был еще без пассажиров.
На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, которые ликвидировали возгорание, причины которого будут устанавливать сотрудники ГСЧС Украины.
Ранее в Закарпатской области произошла авария, при которой пострадали семь пассажиров туристического автобуса. Автобус IVECO направлялся из Львова в Будапешт и перевозил 36 человек. В ночное время водитель врезался в строящийся мост.