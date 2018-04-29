На трассе под Кривым Рогом сгорел пассажирский автобус

Фото "Сайт города Кривой Рог"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Утром в воскресенье в Днепропетровской области на трассе Кривой Рог — Радушное загорелся автобус.

"Сайт города Кривой Рог" со ссылкой на слова очевидца сообщает, что пожар в пассажирском автобусе произошел приблизительно в 5:40 29 апреля. Автобус должен был совершить поездку по маршруту "Радушное — Александровка — Кривой Рог".

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В момент возгорания транспорт двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс, но не доехал. При пожаре никто не пострадал, автобус был еще без пассажиров.

Фото "Сайт города Кривой Рог" Под Кривым Рогом сгорел пассажирский автобус

На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, которые ликвидировали возгорание, причины которого будут устанавливать сотрудники ГСЧС Украины.

Ранее в Закарпатской области произошла авария, при которой пострадали семь пассажиров туристического автобуса. Автобус IVECO направлялся из Львова в Будапешт и перевозил 36 человек. В ночное время водитель врезался в строящийся мост.