В России автобус с паломниками попал в смертельное ДТП

СУ СК РФ по Тверской области

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Автобус попал в ДТП в воскресенье в Торжке. По предварительным данным, погибла одна женщина, 12 человек пострадали.

"Предварительно, выехал из Осташкова, из Ниловой пустыни. Происшествие произошло на выезде из Торжка, Калининское шоссе, дом 10. Предварительно, задел правую обочину и совершил съезд в левый кювет. Всего в автобусе было 39 человек вместе с водителем. По предварительным данным, одна женщина погибла, 12 человек пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, "скорая". Руководство УМВД по Тверской области также работает на месте", — сообщили в пресс-службе.

"В автобусе ехали паломники, не все они из Тверской области. Места жительства паломников устанавливаются", — добавили в пресс-службе. По данным собеседника агентства, пострадавшие доставлены в больницу в Торжке.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что число погибших при опрокидывании автобуса выросло до двух.

"В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи опросят руководителей ООО "Рустурсервис", которому принадлежит экскурсионный автобус. Будут изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель врезался в маршрутку с пассажирами.