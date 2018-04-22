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    В России автобус с паломниками попал в смертельное ДТП

    (обновлено: )23923
    Число погибших при опрокидывании пассажирского автобуса в Торжке в Тверской области выросло до двух, сообщил Следственный комитет России. По предварительным данным, пострадали 12 человек.
    В России автобус с паломниками попал в смертельное ДТП
    СУ СК РФ по Тверской области

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Автобус, попавший в ДТП в Торжке в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тверской области.

    Автобус попал в ДТП в воскресенье в Торжке. По предварительным данным, погибла одна женщина, 12 человек пострадали.

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    "Предварительно, выехал из Осташкова, из Ниловой пустыни. Происшествие произошло на выезде из Торжка, Калининское шоссе, дом 10. Предварительно, задел правую обочину и совершил съезд в левый кювет. Всего в автобусе было 39 человек вместе с водителем. По предварительным данным, одна женщина погибла, 12 человек пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, "скорая". Руководство УМВД по Тверской области также работает на месте", — сообщили в пресс-службе.

    "В автобусе ехали паломники, не все они из Тверской области. Места жительства паломников устанавливаются", — добавили в пресс-службе. По данным собеседника агентства, пострадавшие доставлены в больницу в Торжке.

    В то же время Следственный комитет России сообщил, что число погибших при опрокидывании автобуса выросло до двух.

    "В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, следователи опросят руководителей ООО "Рустурсервис", которому принадлежит экскурсионный автобус. Будут изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель врезался в маршрутку с пассажирами.

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