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    Смертельное ДТП под Ивано-Франковском. Opel врезался в маршрутку

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    По данным полиции, в селе Криховцы легковой автомобиль занесло на островок безопасности, развернуло и отбросило на маршрутный автобус, который двигался навстречу.
    На месте ДТП с участием автомобиля и маршрутки под Ивано-Франковском
    galka.if.ua

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновения автомобиля Opel и маршрутки в селе Криховцы возле Ивано-Франковска погибли два человека, сообщает местное издание Галка.

    ДТП произошло в субботу вечером.

    По данным представителя областной патрульной полиции Николая Гурака, Opel на скорости занесло на островок безопасности, развернуло, после чего тот врезался в маршрутный автобус, который двигался навстречу.

    galka.if.ua
    На месте ДТП с участием автомобиля и маршрутки под Ивано-Франковском

    Вследствие ДТП 40-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Opel забрали в больницу, однако спасти его не удалось.

    Повреждения получили пассажиры маршрутки.

    Ранее микроавтобус столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде во Львовской области, пострадавших нет.

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