Смертельное ДТП под Ивано-Франковском. Opel врезался в маршрутку

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновения автомобиля Opel и маршрутки в селе Криховцы возле Ивано-Франковска погибли два человека, сообщает местное издание Галка.

ДТП произошло в субботу вечером.

По данным представителя областной патрульной полиции Николая Гурака, Opel на скорости занесло на островок безопасности, развернуло, после чего тот врезался в маршрутный автобус, который двигался навстречу.

galka.if.ua На месте ДТП с участием автомобиля и маршрутки под Ивано-Франковском

Вследствие ДТП 40-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Opel забрали в больницу, однако спасти его не удалось.

Повреждения получили пассажиры маршрутки.

Ранее микроавтобус столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде во Львовской области, пострадавших нет.